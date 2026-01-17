Live

Під Харковом розібрали руїни терміналу “Нової пошти”: 148 тонн сміття

Суспільство 16:31   17.01.2026
Оксана Горун
Під Харковом розібрали руїни терміналу “Нової пошти”: 148 тонн сміття

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області 17 січня поінформувала: завершили розбір завалів на місці масованого удару по поштовому терміналу в Новому Коротичі під Харковом.  

“Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 кв. м, – нагадали рятувальники. – До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка Харківського та інших гарнізонів і підрозділів ДСНС України, зокрема рятувальники, верхолази, кінологічні та піротехнічні розрахунки, а також комунальні служби”

У ДСНС повідомили: вивезли понад 148 тонн будівельного сміття та металевих конструкцій.

Нагадаємо, до трагедії призвів удар по терміналу “Нової пошти” в Коротичі. Четверо чоловіків загинули. Усі – співробітники підприємства: двоє працювали у сортувальному центрі, ще двоє – водії партнера-перевізника. Наймолодшому з них було 23 роки, найстаршому – 39. Двоє з них у момент атаки перебували в укритті. Але саме по ньому завдали прицільного ракетного удару, повідомив  начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними облпрокуратури, поштовий термінал атакували двома балістичними “іскандерами” та чотирма БпЛА типу “Герань-2”. У ДСНС  зазначили: змогли врятувати 30 людей. Двох із них дістали з-під завалів.

Автор: Оксана Горун
