Під Харковом розібрали руїни терміналу “Нової пошти”: 148 тонн сміття
Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області 17 січня поінформувала: завершили розбір завалів на місці масованого удару по поштовому терміналу в Новому Коротичі під Харковом.
“Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 кв. м, – нагадали рятувальники. – До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися особовий склад і техніка Харківського та інших гарнізонів і підрозділів ДСНС України, зокрема рятувальники, верхолази, кінологічні та піротехнічні розрахунки, а також комунальні служби”
У ДСНС повідомили: вивезли понад 148 тонн будівельного сміття та металевих конструкцій.
Нагадаємо, до трагедії призвів удар по терміналу “Нової пошти” в Коротичі. Четверо чоловіків загинули. Усі – співробітники підприємства: двоє працювали у сортувальному центрі, ще двоє – водії партнера-перевізника. Наймолодшому з них було 23 роки, найстаршому – 39. Двоє з них у момент атаки перебували в укритті. Але саме по ньому завдали прицільного ракетного удару, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними облпрокуратури, поштовий термінал атакували двома балістичними “іскандерами” та чотирма БпЛА типу “Герань-2”. У ДСНС зазначили: змогли врятувати 30 людей. Двох із них дістали з-під завалів.
17 Січня 2026 в 16:31