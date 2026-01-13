Василенко: людей знайшли під завалами терміналу, що зараз на місці “прильотів”

Спікер ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко в етері нацмарафону розповів, що вночі 13 січня під масованим обстрілом РФ опинилися Харківський, Ізюмський, Богодухівський райони, а також Харків.

При цьому найбільші руйнування – у Новому Коротичі Пісочинської громади.

“Сталися руйнації, декілька осередків пожеж на загальній площі 500 квадратних метрів. Крім того, сталися, як я вже сказав, руйнації самих будівель, термінала, горіли автомобілі, які були припарковані на території. Це вантажні автомобілі. Було встановлено, що під завалами є люди. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували і врятували двох людей”, – сказав Василенко.

Таким чином, загиблих – четверо, постраждали шестеро людей. 30 людей вдалося врятувати, підсумував Василенко.

“Станом на 8 ранку ліквідацію пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт завершено”, – додав спікер ДСНС.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибухи в Харкові лунали після опівночі 13 січня. За даними міськради та ХОВА, усі прильоти – за межами міста. Повітряні сили ЗСУ тричі попереджали про швидкісні цілі на Харків – о 00:11, 00:15 та 00:16. Станом на ранок стало відомо про чотирьох загиблих та шістьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 42-річний та 40-річний чоловіки – госпіталізовані, 58-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що ворог ударив по поштовому терміналу в передмісті. Внаслідок атаки почалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох – з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вночі 13 січня передмістя Харкова опинилося під комбінованою атакою ворога. Спочатку росіяни випустили дві ракети типу «Іскандер-М», після чого – чотири БпЛА типу «Герань-2». У пресслужбі «Нової пошти» розповіли: росіяни випустили ракети по інноваційному терміналу у передмісті Харкова. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий. В результаті атаки поранені чотири співробітники “Нової Пошти” — три співробітники сортувального центру та один водій партнера-перевізника. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їх життю нічого не загрожує, зазначили у компанії. Загинули четверо працівників термінала. Це – двоє працівників сортувального центру та два водії партнера-експедитора. У компанії також наголосили, що з клієнтами, чиї посилки були пошкоджені або знищені через обстріли, зв’яжуться найближчим часом і компенсують їхню вартість.