Як минула доба на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 08:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби в Харківській області було 12 боїв.

На півночі області українські захисники стримали шість штурмів росіян у районі Тернової, Дігтярного, Приліпки та Графського.

А на Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів біля Борівської Андріївки, Курилівки та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7919 дронів-камікадзе та здійснили 3587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 94 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога: