Як минула доба на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 08:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби в Харківській області було 12 боїв.
На півночі області українські захисники стримали шість штурмів росіян у районі Тернової, Дігтярного, Приліпки та Графського.
А на Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів біля Борівської Андріївки, Курилівки та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7919 дронів-камікадзе та здійснили 3587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 94 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога:
Читайте також: Стало відомо, куди влучили росіяни вночі. Четверо загиблих (фото/відео)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як минула доба на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 08:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2026 в 08:14;