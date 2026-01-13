Как прошли сутки на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 08:00

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 12 боев.

На севере области украинские защитники сдержали шесть штурмов россиян в районе Терновой, Дегтярного, Прилипки и Графского.

А на Купянском направлении враг атаковал шесть раз около Боровской Андреевки, Куриловки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7919 дронов-камикадзе и осуществили 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 94 – из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях врага: