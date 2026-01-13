Как прошли сутки на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 08:00
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 12 боев.
На севере области украинские защитники сдержали шесть штурмов россиян в районе Терновой, Дегтярного, Прилипки и Графского.
А на Купянском направлении враг атаковал шесть раз около Боровской Андреевки, Куриловки и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7919 дронов-камикадзе и осуществили 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 94 – из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях врага:
Читайте также: Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как прошли сутки на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 08:14;