Стало известно, куда попали россияне ночью. Четверо погибших (фото/видео)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что ночью 13 января враг ударил по почтовому терминалу в пригороде.

В результате атаки начался пожар на площади около 500 квадратных метров.

«По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще шесть пострадали. Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двоих – из-под завалов конструкций разрушенного здания», – уточнили пожарные.

На данный момент продолжаются аварийно-спасательные работы, сотрудники ГСЧС пытаются потушить пожар после обстрелов.

Тем временем мэр Игорь Терехов рассказал, что ночью оккупанты выпустили «Шахед» по детскому санаторию в Шевченковском районе Харькова. На месте удара возник пожар.

Что происходит на месте ударов, также показали в Харьковской облпрокуратуре.

<br />

Напомним, взрывы в Харькове раздавались после полуночи 13 января. По данным горсовета и ХОВА, все прилеты — за пределами города. Воздушные силы ВСУ трижды предупреждали о скоростных целях на Харьков – в 00:11, 00:15 и 00:16. По состоянию на утро стало известно о четырех погибших и шести пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 42-летний и 40-летний мужчины – госпитализированы, 58-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.