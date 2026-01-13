Новости Харькова – главное 13 января: взрывы в полночь, налет БпЛА
Фото: МГ «Объектив»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:25
После полуночи в Харькове прогремела серия взрывов, атака продолжается
После полуночи в Харькове слышали несколько серий взрывов. К тому времени в городе уже несколько часов как была объявлена воздушная тревога. Мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что «прилеты» были за пределами Харькова – в ближайшем пригороде. На месте возник пожар.
«В то же время в Харьковской области фиксируется большое количество вражеских ударных БпЛА. Находитесь в укрытиях и соблюдайте правила безопасности до отбоя», — предупредил Терехов.
Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы также сообщают о наличии в небе региона значительного количества российских беспилотников. Информация обновляется тут.
Читайте также: Новости Харькова – главное 12 января: пострадавшие из-за гололеда, ДТП, флаг
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 13 января: взрывы в полночь, налет БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 00:30;