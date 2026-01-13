Live

Новости Харькова – главное 13 января: взрывы в полночь, налет БпЛА

Происшествия 00:30   13.01.2026
Оксана Горун
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:25

После полуночи в Харькове прогремела серия взрывов, атака продолжается

После полуночи в Харькове слышали несколько серий взрывов. К тому времени в городе уже несколько часов как была объявлена воздушная тревога. Мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что «прилеты» были за пределами Харькова – в ближайшем пригороде. На месте возник пожар.

«В то же время в Харьковской области фиксируется большое количество вражеских ударных БпЛА. Находитесь в укрытиях и соблюдайте правила безопасности до отбоя», — предупредил Терехов.

Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы также сообщают о наличии в небе региона значительного количества российских беспилотников. Информация обновляется тут.

Автор: Оксана Горун
