Live

Взрыв в Харькове: БпЛА попал в спортивный объект в Слободском районе

Происшествия 17:54   13.01.2026
Елена Нагорная
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в спортивный объект в Слободском районе БпЛА «Молния». Иллюстративное фото. Источник: reibert.info

После 17:00 БпЛА «Молния» попал в спортивный объект в Слободском районе Харькова. Пострадавших нет.

Дополнено в 17:54. БпЛА «Молния» попал в спортивный объект в Слободском районе Харькова, о пострадавших на данный момент информации нет.

17:18. Взрыв был слышен в Харькове в 17:07. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о БпЛА в направлении Харькова с северо-востока.

По данным мониторинговых каналов, в это время к Харькову подлетал БпЛА «Молния».

Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город атаковала «Молния».  «Прилет» зафиксировали в Слободском районе. Последствия уточняют.

Как сообщала МГ «Объектив», 300 БпЛА, 18 баллистическими и 7 крылатыми ракетами атаковала РФ Украину в ночь на 13 января. Такие данные привел президент Владимир Зеленский. К трагедии привел удар по терминалу «Новой Почты» в Коротиче. Четверо мужчин погибли. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Пресс-служба предприятия назвала имена погибших. Это Дмитрий Захаров, Тарас Вовк, Виктор Пархоменко и Евгений Ермаков. Двое из них в момент удара находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя баллистическими «Искандерами» и четырьмя ударными БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов. В больнице сейчас находятся четверо сотрудников «Новой почты». Всего в течение ночи к налету на Харьковскую область привлекли 34 ударных БпЛА. В прокуратуре сообщили о «прилете» в Богодухове. Там поврежден энергетический объект, у двух женщин острый стресс. В Дергачах повреждена АЗС, в Русской Лозовой и Изюме дома. В Харькове беспилотник попал по детскому санаторию в Шевченковском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Читайте также: Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в спортивный объект в Слободском районе
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в спортивный объект в Слободском районе
13.01.2026, 17:54
Новости Харькова – главное за 13 января: удар по терминалу «Новой почты»
Новости Харькова – главное за 13 января: удар по терминалу «Новой почты»
13.01.2026, 17:37
Удар по терминалу «Новой почты» в пригороде: названы имена погибших
Удар по терминалу «Новой почты» в пригороде: названы имена погибших
13.01.2026, 14:00
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
13.01.2026, 13:22
Громкие кадровые решения: Рада уволила Малюка, Шмыгаля и Федорова
Громкие кадровые решения: Рада уволила Малюка, Шмыгаля и Федорова
13.01.2026, 15:16
Ни министра обороны, ни министра энергетики: Федорова и Шмыгаля не назначили
Ни министра обороны, ни министра энергетики: Федорова и Шмыгаля не назначили
13.01.2026, 18:58

Новости по теме:

10.01.2026
Взрывы в Харькове: по городу били ракеты, где «прилетело»
09.01.2026
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
05.01.2026
Ракетные удары по Харькову: что атаковала РФ, сообщил Терехов
02.01.2026
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января
02.01.2026
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове: БпЛА попал в спортивный объект в Слободском районе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 января 2026 в 17:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв был слышен в Харькове в 17:07. В городе объявлена воздушная тревога. ".