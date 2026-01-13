Взрыв в Харькове: БпЛА попал в спортивный объект в Слободском районе
После 17:00 БпЛА «Молния» попал в спортивный объект в Слободском районе Харькова. Пострадавших нет.
Дополнено в 17:54. БпЛА «Молния» попал в спортивный объект в Слободском районе Харькова, о пострадавших на данный момент информации нет.
17:18. Взрыв был слышен в Харькове в 17:07. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о БпЛА в направлении Харькова с северо-востока.
По данным мониторинговых каналов, в это время к Харькову подлетал БпЛА «Молния».
Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город атаковала «Молния». «Прилет» зафиксировали в Слободском районе. Последствия уточняют.
Как сообщала МГ «Объектив», 300 БпЛА, 18 баллистическими и 7 крылатыми ракетами атаковала РФ Украину в ночь на 13 января. Такие данные привел президент Владимир Зеленский. К трагедии привел удар по терминалу «Новой Почты» в Коротиче. Четверо мужчин погибли. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Пресс-служба предприятия назвала имена погибших. Это Дмитрий Захаров, Тарас Вовк, Виктор Пархоменко и Евгений Ермаков. Двое из них в момент удара находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя баллистическими «Искандерами» и четырьмя ударными БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов. В больнице сейчас находятся четверо сотрудников «Новой почты». Всего в течение ночи к налету на Харьковскую область привлекли 34 ударных БпЛА. В прокуратуре сообщили о «прилете» в Богодухове. Там поврежден энергетический объект, у двух женщин острый стресс. В Дергачах повреждена АЗС, в Русской Лозовой и Изюме дома. В Харькове беспилотник попал по детскому санаторию в Шевченковском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.
Категории: Происшествия, Харьков
