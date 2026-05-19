Взрывы в Харькове — «прилеты» БпЛА, Терехов сообщает о пожаре
Попадание БпЛА «Шахед» зафиксировали в Новобаварском районе Харькова вечером 19 мая. Вскоре военные РФ нанесли повторный удар.
Дополнено в 20:29. Россияне нанесли повторный удар по Новобаварскому району.
20:03. О «прилёте» в Новобаварском районе сообщил мэр Игорь Терехов. На месте возник пожар. Данные о пострадавших уточняются.
Воздушная тревога в Харькове длилась с 18:55 до 19:57. О беспилотнике над городом предупреждали мониторинговые каналы. В 19:46 появилась информация, что БпЛА упал.
Как сообщала МГ «Объектив», террор Богодухова обострился. Мэр Владимир Белый отметил: в результате вчерашних ударов есть раненые и люди, перенесшие стресс. Сегодня «прилеты» еще участились. По данным РВА, за сутки под обстрелами были 11 населенных пунктов района. Помимо самого Богодухова, постоянно страдает бывший райцентр – Золочев и села трех громад.
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 20:29;