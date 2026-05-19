Взрывы в Харькове — «прилеты» БпЛА, Терехов сообщает о пожаре

Попадание БпЛА «Шахед» зафиксировали в Новобаварском районе Харькова вечером 19 мая. Вскоре военные РФ нанесли повторный удар.

Дополнено в 20:29. Россияне нанесли повторный удар по Новобаварскому району.

20:03. О «прилёте» в Новобаварском районе сообщил мэр Игорь Терехов. На месте возник пожар. Данные о пострадавших уточняются.

Воздушная тревога в Харькове длилась с 18:55 до 19:57. О беспилотнике над городом предупреждали мониторинговые каналы. В 19:46 появилась информация, что БпЛА упал.

Как сообщала МГ «Объектив», террор Богодухова обострился. Мэр Владимир Белый отметил: в результате вчерашних ударов есть раненые и люди, перенесшие стресс. Сегодня «прилеты» еще участились. По данным РВА, за сутки под обстрелами были 11 населенных пунктов района. Помимо самого Богодухова, постоянно страдает бывший райцентр – Золочев и села трех громад.