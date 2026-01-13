Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ

С начала суток российские военные пять раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении было три атаки противника в районах населенных пунктов Прилипка и Дегтярное. Одно сражение продолжается.

На Купянском направлении военные РФ дважды пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, наступали в сторону Петропавловки и Песчаного.

Напомним, утром 13 января Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток в Харьковской области было 12 боев. На Южно-Слобожанском направлении защитники сдержали шесть штурмов россиян в районах Терновой, Дегтярного, Прилипки и Графского, на Купянском — столько же атак около Боровской Андреевки, Куриловки и Петропавловки.