Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток российские военные пять раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении было три атаки противника в районах населенных пунктов Прилипка и Дегтярное. Одно сражение продолжается.
На Купянском направлении военные РФ дважды пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, наступали в сторону Петропавловки и Песчаного.
Напомним, утром 13 января Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток в Харьковской области было 12 боев. На Южно-Слобожанском направлении защитники сдержали шесть штурмов россиян в районах Терновой, Дегтярного, Прилипки и Графского, на Купянском — столько же атак около Боровской Андреевки, Куриловки и Петропавловки.
13 января 2026 в 17:09