Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
П’ять разів атакували російські військові від початку доби на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку було три атаки супротивника у районах населених пунктів Приліпка та Дегтярне. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку військові РФ двічі намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, наступали у бік Петропавлівки та Піщаного.
Нагадаємо, вранці 13 січня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби у Харківській області було 12 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку захисники стримали шість штурмів росіян у районах Тернової, Дегтярного, Приліпки та Графського, на Куп’янському – стільки ж атак біля Борівської Андріївки, Курилівки та Петропавлівки.
Читайте також: «Выполнял приказ»: вирок окупанту за розстріл полонених під Вовчанськом 📹
13 Січня 2026 в 17:09