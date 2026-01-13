Live

Де сьогодні на Харківщині точилися бої – інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:09   13.01.2026
Олена Нагорна
П’ять разів атакували російські військові від початку доби на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку було три атаки супротивника у районах населених пунктів Приліпка та Дегтярне. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку військові РФ двічі намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, наступали у бік Петропавлівки та Піщаного.

Нагадаємо, вранці 13 січня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби у Харківській області було 12 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку захисники стримали шість штурмів росіян у районах Тернової, Дегтярного, Приліпки та Графського, на Куп’янському – стільки ж атак біля Борівської Андріївки, Курилівки та Петропавлівки.

