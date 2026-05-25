Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
З початку доби армія РФ атакувала на Харківщині сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Охрімівка та Колодязне. Два бої тривають.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ківшарівка, Подоли, Борівська Андріївка. Триває один бій.
Загалом по всій лінії фронту окупанти атакували 65 разів.
Нагадаємо, за останні дні ситуація на фронті – високоінтенсивна, зазначив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. За його словами, особливо це стосується Лиманського напрямку і зони довкола Борової. А також Куп’янського та Південно-Слобожанського напрямків. Постійні спроби тиску йдуть в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та Колісниківка. Трегубов назвав цю ділянку “однією з найбільш гарячих точок”.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 16:46;