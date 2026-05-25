Три бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:46   25.05.2026
Вікторія Яковенко
З початку доби армія РФ атакувала на Харківщині сім разів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Охрімівка та Колодязне. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Ківшарівка, Подоли, Борівська Андріївка. Триває один бій.

Загалом по всій лінії фронту окупанти атакували 65 разів.

Нагадаємо, за останні дні ситуація на фронті – високоінтенсивна, зазначив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов. За його словами, особливо це стосується Лиманського напрямку і зони довкола Борової. А також Куп’янського та Південно-Слобожанського напрямків. Постійні спроби тиску йдуть в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та Колісниківка. Трегубов назвав цю ділянку “однією з найбільш гарячих точок”.

