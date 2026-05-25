Live

Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов

Фронт 15:25   25.05.2026
Вікторія Яковенко
Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов Скриншот

За останні дні ситуація на фронті – високоінтенсивна, зазначив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

“Особливо це стосується Лиманського напрямку і зони довкола Борової. Це стосується і Куп’янського напрямку, де продовжуються російські атаки та Південно-Слобожанського, в тому числі околиць міста Вовчанськ”, – повідомив Трегубов.

Він також розповів, що зараз окупанти втрачають свої наступальні можливості та темп загалом. Але поки, що вони не завершили свій весняний наступ, ще мають потенціал, щоб продовжувати атаки і створювати “деяку шкоду”. Однак, вважають в ЗСУ, військовослужбовцям РФ залишилось вже недовго і незабаром їм доведеться йти на певне перегрупування.

Постійні спроби тиску йдуть в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та Колісниківка.

“Вони (окупанти – ред.) продовжують спроби інфільтрації саме там і боєзіткнення там йдуть постійно. Там широке застосування КАБів, це одна з найбільш гарячих точок”, – констатував Трегубов.

За його словами, у самому Куп’янську та на правому березі річки Оскіл – значно спокійніше, а ось на лівому березі – значно жвавіше.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Двоє загиблих, понад 20 постраждалих: наслідки удару по Дергачах (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов
Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов
25.05.2026, 15:25
Двоє загиблих, понад 20 постраждалих: наслідки удару по Дергачах (фото)
Двоє загиблих, понад 20 постраждалих: наслідки удару по Дергачах (фото)
25.05.2026, 15:00
У вівторок на Харківщині знову буде небезпечно: про що попередили синоптики
У вівторок на Харківщині знову буде небезпечно: про що попередили синоптики
25.05.2026, 14:19
З клумб у центрі Харкова викопують тюльпани (фото)
З клумб у центрі Харкова викопують тюльпани (фото)
25.05.2026, 14:42
“Загубитись” в Харкові не вдалося: у чому підозрюють експрацівника вишу
“Загубитись” в Харкові не вдалося: у чому підозрюють експрацівника вишу
25.05.2026, 13:35
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки
25.05.2026, 08:40

Новини за темою:

22.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше
21.05.2026
Ми навіть робили труни – мер Чугуєва, міста, яке встояло попри все
21.05.2026
Вісім разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
21.05.2026
Чи є ще окупанти в Куп’янську, де притисли росіян до кордону – Трегубов
20.05.2026
Одну атаку зафіксував Генштаб на Харківщині з початку доби


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останні дні ситуація на фронті – високоінтенсивна, зазначив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.".