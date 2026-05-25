Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов

За останні дні ситуація на фронті – високоінтенсивна, зазначив в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

“Особливо це стосується Лиманського напрямку і зони довкола Борової. Це стосується і Куп’янського напрямку, де продовжуються російські атаки та Південно-Слобожанського, в тому числі околиць міста Вовчанськ”, – повідомив Трегубов.

Він також розповів, що зараз окупанти втрачають свої наступальні можливості та темп загалом. Але поки, що вони не завершили свій весняний наступ, ще мають потенціал, щоб продовжувати атаки і створювати “деяку шкоду”. Однак, вважають в ЗСУ, військовослужбовцям РФ залишилось вже недовго і незабаром їм доведеться йти на певне перегрупування.

Постійні спроби тиску йдуть в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та Колісниківка.

“Вони (окупанти – ред.) продовжують спроби інфільтрації саме там і боєзіткнення там йдуть постійно. Там широке застосування КАБів, це одна з найбільш гарячих точок”, – констатував Трегубов.

За його словами, у самому Куп’янську та на правому березі річки Оскіл – значно спокійніше, а ось на лівому березі – значно жвавіше.

