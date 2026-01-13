Вибух у Харкові: БпЛА влучив у спортивний об’єкт у Слобідському районі

Після 17:00 БпЛА “Молния” влучив у спортивний об’єкт у Слобідському районі Харкова. Постраждалих немає.

Доповнено о 17:54. БпЛА “Молния” влучив у спортивний обʼєкт у Слобідському районі Харкова, про постраждалих наразі інформації немає.

17:18. Вибух було чутно в Харкові о 17:07. Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про БпЛА у напрямку Харкова з північного сходу.

За даними моніторингових каналів, у цей час до Харкова підлітав БпЛА “Молния”.

Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто атакувала “молния”. “Приліт” зафіксували у Слобідському районі. Наслідки уточнюють.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, сотнями БпЛА та двома з половиною десятками ракет атакувала РФ Україну в ніч проти 13 січня. Особливо багато було балістики – 18 ракет. Такі дані навів президент Володимир Зеленський. До трагедії призвів удар по терміналу «Нової пошти» у Коротичі. Четверо чоловіків загинули. Усі – співробітники підприємства: двоє працювали у сортувальному центрі, ще двоє – водії партнера-перевізника. Наймолодшому з них було 23 роки, найстаршому – 39. Пресслужба підприємства назвала імена загиблих. Це Дмитро Захаров, Тарас Вовк, Віктор Пархоменко та Євген Єрмаков. Двоє з них у момент удару перебували в укритті. Але саме по ньому завдали прицільного ракетного удару, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними облпрокуратури, поштовий термінал атакували двома балістичними «іскандерами» та чотирма ударними БпЛА типу «Герань-2». У ДСНС зазначили: змогли врятувати 30 людей. Двох із них дістали з-під завалів. У лікарні зараз перебувають четверо співробітників «Нової пошти». Загалом протягом ночі до нальоту на Харківську область залучили 34 ударні БпЛА. У прокуратурі повідомили про «приліт» у Богодухові. Там пошкоджений енергетичний об’єкт, двоє жінок відчули гострий стрес. У Дергачах пошкоджено АЗС, у Руській Лозовій та Ізюмі будинки. У Харкові безпілотник влучив по дитячому санаторію в Шевченківському районі. У цих випадках минулося без постраждалих.