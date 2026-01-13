Морози й загроза удару по енергетиці: що доручив створити Терехов у Харкові
Напередодні, 12 січня, у Харкові відбулося засідання міського штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. Головні питання – проходження періоду морозів і готовності служб до можливих викликів, пов’язаних з низькими температурами та загрозою ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.
У пресслужбі міськради розповіли, що мер Харкова Ігор Терехов доручив створити подібні штаби у кожному районі Харкова. За його словами, це дозволить на активніше та результативніше реагувати на виклики, пов’язані з морозами та обстрілами.
Також міський голова наголосив на необхідності максимальної взаємодії з бізнесом у питаннях підтримки міста у складний період.
«Ви як голови районів і керівники штабів маєте чути бізнес і його ініціативи. Бізнес – це теж харків’яни, вони так само хочуть допомагати. Тому, якщо хтось із підприємців готовий підтримати пункти обігріву, надати матеріальну допомогу чи ресурси – приймайте ці пропозиції і йдіть назустріч. І так само оперативно вирішуйте всі проблеми бізнесу, які можуть виникати через ворожі обстріли та холод у ці дні», – звернувся Терехов.
Крім цього, головам районних штабів поставили завдання підтримувати активну комунікацію з колегами з інших міст і районів. Зокрема, надавати всю можливу інформаційну допомогу тим, хто звертатиметься, та одночасно збирати й аналізувати практики інших регіонів.
Також мер провів кілька розмов зі своїми колегами з інших міст України. Він поділився харківським досвідом швидкого подолання енергетичних та інших криз, які можуть виникати в такі морозні дні та пов’язані з ворожими обстрілами.
