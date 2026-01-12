До 18 градусів морозу: прогноз погоди в Харкові та області на 13 січня
У вівторок, 13 січня, у Харкові та області – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 15 до 17 градусів морозу, вдень – від 8 до 10 із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів морозу, вдень – 6-11 нижче нуля.
Нормою для 12 січня є середньодобова температура у 2,6 градуса морозу. Мінімальна температура – 25,5 з позначкою «мінус» – була у 1950 році, максимум у цей день термометри показали у 2007-му – 5,9 тепла.
Як повідомлялося, 11 січня Харків та область накрив циклон. За добу випало 16,5 мм опадів. А загалом висота снігового покриву сягнула 16 сантиметрів. Як повідомила «Об’єктиву» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова, востаннє подібна погода на Харківщині була у грудні 2018 року. Усі служби регіону перейшли на посилений режим роботи, наголосив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Лише на траси в області вивели понад сто одиниць техніки. За добу, за даними Служби відновлення, використали майже 3 тисячі тонн різних протиожеледних сумішей. У мерії доповіли, що 12 січня місто розчищали 200 одиниць техніки та майже 2 тисячі працівників «Шляхрембуду».
