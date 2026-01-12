Ожеледиця на Харківщині: понад 100 людей постраждало за вихідні, скільки ДТП
Протягом 10 та 11 січня на Харківщині через ожеледицю суттєво зросла кількість травмованих. Найбільше звернень надійшло в суботу, повідомили в обласній раді з посиланням на дані директора «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктора Забашти.
Зокрема, 10 січня через переохолодження й обмороження звернулося двоє людей, внаслідок ожеледиці – 67 осіб (з них 66 пацієнтів шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості).
«У неділю до центру надійшла менша кількість звернень: через ожеледицю зафіксовано 36 випадків, у 31 з яких знадобилася госпіталізація. Окрім травм, спричинених падіннями, зафіксовані випадки переохолодження. Протягом неділі допомога знадобилася п’ятьом громадянам із ознаками обмороження, троє з них наразі перебувають під наглядом лікарів», – розповіли в облраді.
Станом на ранок понеділка ситуація стабілізувалася — зафіксовано лише шість звернень.
Як зазначив Забашта, також негода спричинила низку небезпечних інцидентів на дорозі. Так, у суботу сталися вісім ДТП, у яких загинуло двоє людей, а троє дітей постраждали.
11 січня зафіксовано 11 аварій (чотири в Харкові та сім в області).
«На жаль, не обійшлося без жертв: на відрізку Солоницівка — Вільшани вантажівка скоїла смертельний наїзд на пішохода», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. Сильний снігопад тривав з ранку і до пізнього вечора. На посилений режим роботи перейшли усі служби регіону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху станом на 19:30 було задіяно 107 одиниць спецтехніки. Загалом розчистили 730 кілометрів доріг місцевого значення та висипали на них 490 тонн фракційних матеріалів. Завдяки цим заходам усі автодороги були проїзними, рух транспорту не зупинявся, стверджував Синєгубов. У Чугуївському районі полісмени допомагали діставати автомобілі зі снігових заметів. З великим снігом боролися й у Харкові, із залученням значної кількості спецтехніки. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, станом на 14:00 в обласному центрі випало 7 мм опадів. Таку кількість трактують як значну. У середині дня містян попереджали, що автобуси, тролейбуси та трамваї через негоду можуть затримуватись. Щоб безперешкодно завершити роботи з прибирання снігу, у мерії закликали харків’ян за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автівки вздовж доріг, у дворах та на узбіччях.
