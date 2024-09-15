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По Харкову та району вдарили 6 КАБів. Серед поранених є важкі

Події 16:44   15.09.2024
Оксана Горун
По Харкову та району вдарили 6 КАБів. Серед поранених є важкі Фото: Суспільне

Начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що ЗС РФ вдень 15 вересня скинули на Харків та передмістя не менше шести КАБів.

Це були КАБи чи ФАБи, уточнив у коментарі “Суспільному” начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“Заход був здійснений тактичною авіацією з району Бєлгорода, по місту поки зафіксоване одне влучання в багатоповерхівку. Така сама ситуація вже була не так давно. Поки що ми не зафіксували жодного загиблого, кілька людей у тяжкому стані, попередньо, є поранені діти. Серед дітей тяжких немає. Ще близько трьох влучань були в передмісті: поблизу Циркунів, в Руській Лозовій і в Циркунівській громаді. Загалом зафіксовано близько п’ять влучань”, — сказав Тимошко.

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта уточнив: серед постраждалих щонайменше троє дітей – усім по 10 років.

“Це уламкові поранення, переломи, забої, струс головного мозку, є незначні опіки”, – сказав Забашта.

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Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені.  Кількість постраждалих уже досягла 33 осіб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 16:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував, що ЗС РФ вдень 15 вересня скинули на Харків та передмістя не менше шести КАБів".