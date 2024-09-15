По Харькову и району ударили 6 КАБов. Среди раненых есть тяжелые
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ВС РФ днем 15 сентября скинули на Харьков и пригород не менее шести КАБов.
Это были КАБы или ФАБы, уточнил в комментарии «Суспільному» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Заход был совершен тактической авиацией из района Белгорода, по городу пока зафиксировано одно попадание в многоэтажку. Такая же ситуация уже была не так давно. Пока мы не зафиксировали ни одного погибшего, несколько человек в тяжелом состоянии, предварительно, есть раненые дети. Среди детей тяжелых нет. Еще около трех попаданий были в пригороде: вблизи Циркунов, в Русской Лозовой и Циркуновской громаде. В общей сложности зафиксировано около пяти попаданий», — сказал Тимошко
Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта уточнил: среди пострадавших, по меньшей мере, трое детей — всем по 10 лет.
«Это осколочные ранения, переломы, ушибы, сотрясение головного мозга, есть незначительные ожоги», — сказал Забашта.
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Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Количество пострадавших уже достигло 33.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, забашта, кабы, новости Харькова, поранені, прилет, синегубов, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 16:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ВС РФ днем 15 сентября скинули на Харьков и пригород не менее шести КАБов".