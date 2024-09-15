Зеленский опубликовал фото последствий удара по многоэтажке в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти 30 раненых из-за удара российскими КАБами по городу в выходной день.
«Продолжается спасательная операция в Харькове. Российский удар авиабомбами. Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами – пожар и завалы. В настоящее время известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы», — написал президент Украины.
Зеленский очередной раз призвал мир помочь Украине защитить мирных жителей от российской авиации и КАБов.
«Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными, объективно нужными решениями. Эту войну может завершить справедливо только решительность. Именно решительность наиболее эффективно предохраняет от террора», — подчеркнул президент.
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Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Количество пострадавших уже достигло 28.
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- Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, кабы, новости Харькова, поранені, прилет;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 16:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти 30 раненых из-за удара российскими КАБами по городу в выходной день".