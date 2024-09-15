В Харькове есть раненые — Синегубов об ударе КАБами
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Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на данный момент известно о трех раненых — в Немышлянском районе.
«Оккупанты ударили по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе, на данный момент – трое раненых», — написал начальник ХОВА.
Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 15:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на данный момент известно о трех раненых — в Немышлянском районе".