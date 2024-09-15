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У Харкові є поранені – Синєгубов про удар КАБами

Події 15:44   15.09.2024
Оксана Горун
У Харкові є поранені – Синєгубов про удар КАБами скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на цей час відомо про трьох поранених – у Немишлянському районі.

Окупанти вдарили по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури в Немишлянському районі, на цю хвилину – троє поранених“, – написав начальник ХОВА.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 15:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на цей час відомо про трьох поранених – у Немишлянському районі".