Суперсучасні реанімобілі на 1,1 млн євро передали поляки Харківщині

Реанімобілі 2023 року випуску харківській екстренці передало Великопольське воєводство. Настільки сучасних у Харківській області ще немає, повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

“Сім сучасних реанімобілів для “екстренки”, які ми сьогодні отримали та на які так чекали. Вдячна маршалеку Великопольського воєводства Мареку Возняку за цю допомогу. Вартість автівок понад 1 млн євро. І це найбільша пожертва, яку самоврядування Великопольського воєводства робило іноземному партнерському регіону”, – написала Єгорова-Луценко у фейсбуці.

Офіційна церемонія передачі реанімобілів відбулася у Познані за участю посла України в Польщі Василя Зварича. За новими “швидкими” до Польщі приїхав керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта з командою водіїв “екстренки”.

“Машини “швидкої” 2023 року випуску, мають сучасне обладнання. Спецавтівки будуть залучені в наданні медичної допомоги жителям деокупованих територій та громад, де проживають вимушено переміщенні особи. На стільки сучасних – на Харківщині ще не має”, – наголосила Єгорова-Луценко.

Як уточнили у пресслужбі Харківської облради, передані автомобілі “швидкої” – типу “B”. Це “Volkswagen Crafter” 2023 року випуску. Їхня загальна вартість – 1,1 млн євро. Шість автомобілів обладнані додатковим набором медичної апаратури (дефібрилятор, пристрій для механічної компресії грудної клітки, основні ноші з транспортером та мобільний електричний аспіратор). Ще одне авто має основні ноші з транспортером і два мобільні електричні аспіратори. Ідея закупити реанімобілі для Харківщини виникла під час зустрічі керівництва області з керівництвом Великопольського воєводства у квітні. Машини “швидкої” поляки закуповували спеціально для Харківщини. Спочатку планували придбати п’ять чи шість, але під час проведення тендеру змогли заощадити та купили сім реанімобілів.