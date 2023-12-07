Live
  • Чт 07.12.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.69
  • EUR 39.54

Суперсучасні реанімобілі на 1,1 млн євро передали поляки Харківщині

Світ 12:20   07.12.2023
Оксана Горун
Суперсучасні реанімобілі на 1,1 млн євро передали поляки Харківщині

Реанімобілі 2023 року випуску харківській екстренці передало Великопольське воєводство. Настільки сучасних у Харківській області ще немає, повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

“Сім сучасних реанімобілів для “екстренки”, які ми сьогодні отримали та на які так чекали. Вдячна маршалеку Великопольського воєводства Мареку Возняку за цю допомогу. Вартість автівок понад 1 млн євро. І це найбільша пожертва, яку самоврядування Великопольського воєводства робило іноземному партнерському регіону”, – написала Єгорова-Луценко у фейсбуці.

Офіційна церемонія передачі реанімобілів відбулася у Познані за участю посла України в Польщі Василя Зварича. За новими “швидкими” до Польщі приїхав керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта з командою водіїв “екстренки”.

“Машини “швидкої” 2023 року випуску, мають сучасне обладнання. Спецавтівки будуть залучені в наданні медичної допомоги жителям деокупованих територій та громад, де проживають вимушено переміщенні особи. На стільки сучасних – на Харківщині ще не має”, – наголосила Єгорова-Луценко.

Читайте також: Харківщині допоможе у відновленні потужний французький регіон

Як уточнили у пресслужбі Харківської облради, передані автомобілі “швидкої” – типу “B”. Це “Volkswagen Crafter” 2023 року випуску. Їхня загальна вартість – 1,1 млн євро. Шість автомобілів обладнані додатковим набором медичної апаратури (дефібрилятор, пристрій для механічної компресії грудної клітки, основні ноші з транспортером та мобільний електричний аспіратор). Ще одне авто має основні ноші з транспортером і два мобільні електричні аспіратори. Ідея закупити реанімобілі для Харківщини виникла під час зустрічі керівництва області з керівництвом Великопольського воєводства у квітні. Машини “швидкої” поляки закуповували спеціально для Харківщини. Спочатку планували придбати п’ять чи шість, але під час проведення тендеру змогли заощадити та купили сім реанімобілів.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Квартиру за понад 1 млн грн суд повернув Харкову
Квартиру за понад 1 млн грн суд повернув Харкову
07.12.2023, 12:25
ДТП із шістьма загиблими на Харківщині: поліція повідомила подробиці
ДТП із шістьма загиблими на Харківщині: поліція повідомила подробиці
07.12.2023, 10:31
Терехов закликав набратися терпіння
Терехов закликав набратися терпіння
07.12.2023, 08:25
Суперсучасні реанімобілі на 1,1 млн євро передали поляки Харківщині
Суперсучасні реанімобілі на 1,1 млн євро передали поляки Харківщині
07.12.2023, 12:20
Чи змінять комендантську годину на Харківщині на Новий рік: відповідь ХОВА
Чи змінять комендантську годину на Харківщині на Новий рік: відповідь ХОВА
07.12.2023, 11:56
У центрі Харкова на понад місяць перекрили вулицю: відновлюють трамвайні колії
У центрі Харкова на понад місяць перекрили вулицю: відновлюють трамвайні колії
07.12.2023, 11:42

Новини за темою:

15:46
Харківщині допоможе у відновленні потужний французький регіон
08:47
Харків’яни беруть участь у масштабному форумі у Брюсселі: що обговорюють
09:54
У Харкові скликають сесію облради: що вирішуватимуть депутати
07:56
75 проєктів реалізують на Харківщині: в облраді розповіли, хто в пріоритеті
09:15
Чи з’явиться у Харкові префект – коментар голови облради

Ви читали новину: «Суперсучасні реанімобілі на 1,1 млн євро передали поляки Харківщині»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 12:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Реанімобілі 2023 року випуску харківській екстренці передало Великопольське воєводство. Настільки сучасних у Харківській області ще немає, повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко".