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Харківщині допоможе у відновленні потужний французький регіон

Політика 15:46   05.12.2023
Оксана Горун
Харківщині допоможе у відновленні потужний французький регіон

Президент регіону Франції Гранд-Ест із центром у Страсбурзі Франк Леруа та голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписали протокол про співпрацю та сформували дорожню карту на 2024/2025 роки.

Матеріальна допомога населенню Харківщини, участь у відновленні регіону, інституційна підтримка та допомога у розбудові партнерських відносин з іншими регіонами – все це передбачено дорожньою картою співробітництва між Харківщиною та регіоном Гранд-Ест. Про це повідомила у фейсбуці голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

“Сьогодні разом з президентом Гранд-Есту паном Франком Леруа підписали Протокол про продовження співробітництва між Харківською обласною радою та французьким регіоном. Чи варто говорити, що для Харківщини така дружба надзвичайно суттєва? Гранд-Ест – потужний французький регіон, який межує з 4 країнами світу, а “парламентська столиця” Європи – місто Страсбург – є адміністративним центром”, – зазначила Єгорова-Луценко.

Вона наголосила, що співпрацю “виводять на новий рівень”. А також, що як президентка Української асоціації районних та обласних рад за допомогою Франка Леруа шукатиме партнерів з інших країн світу для українських регіонів.

Раніше голова Харківської облради поінформувала, що партнерство з регіоном Гранд-Ест розпочалося в травні 2022 року. Французи вже надали мешканцям Харківщини суттєву допомогу, передаючи “гуманітарку”, генератори та системи очищення води.

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Протокол про співпрацю сторони підписали в Страсбурзі. Там само під час відрядження голова Харківської облради домовилася з керівництвом французької ГО “Ukraine is Europe” про продовження проєкту з роботи мобільних клінік у населених пунктах біля лінії фронту та провела серію зустрічей із депутатами Європарламенту та робочою групою Європейської асоціації місцевої демократії (ALDA).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 15:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент регіону Франції Гранд-Ест із центром у Страсбурзі Франк Леруа та голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписали протокол про співпрацю та сформували дорожню карту на 2024/2025 роки".