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Харьковщине поможет в восстановлении мощный французский регион

Мир 15:46   05.12.2023
Оксана Горун
Харьковщине поможет в восстановлении мощный французский регион Фото: facebook Татьяны Егоровой-Луценко

Президент региона Франции Гранд-Эст с центром в Страсбурге Франк Леруа и глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписали протокол о сотрудничестве и сформировали дорожную карту на 2024/2025 годы.

Материальная помощь населению Харьковщины, участие в восстановлении региона, институционная поддержка и помощь в построении партнерских отношений с другими регионами — все это предусмотрено дорожной картой сотрудничества между Харьковщиной и регионом Гранд-Эст. Об этом сообщила в facebook глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

«Сегодня вместе с президентом Гранд-Эста господином Франком Леруа подписали Протокол о продолжении сотрудничества между Харьковским областным советом и французским регионом. Стоит ли говорить, что для Харьковщины такая дружба чрезвычайно существенна? Гранд-Эст – мощный французский регион, граничащий с 4 странами мира, а «парламентская столица» Европы – город Страсбург – является административным центром», — отметила Егорова-Луценко.

Она отметила, что сотрудничество «выводят на новый уровень». А также, что как президент Украинской ассоциации районных и областных советов с помощью Франка Леруа будет искать партнеров из других стран мира для украинских регионов.

Ранее глава Харьковского облсовета информировала, что партнерство с регионом Гранд-Эст началось в мае 2022 года. Французы уже оказали жителям Харьковщины существенную помощь, передавая «гуманитарку», генераторы и системы очистки воды.

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Протокол о сотрудничестве стороны подписали в Страсбурге. Там же во время командировки глава Харьковского облсовета договорилась  с руководством французской ОО «Ukraine is Europe» о продолжении проекта по работе мобильных клиник в населенных пунктах у линии фронта и провела серию встреч с депутатами Европарламента и рабочей группой Европейской ассоциации местной демократии (ALDA).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 15:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент региона Франции Гранд-Эст с центром в Страсбурге Франк Леруа и глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписали протокол о сотрудничестве и сформировали дорожную карту на 2024/2025 годы".