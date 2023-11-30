Харьковчане принимают участие в масштабном форуме в Брюсселе: что обсуждают
В Брюсселе (Бельгия) проходит глобальный международный форум «Города и регионы за международное партнерство». Подробности о дискуссии сообщила в соцсетях глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
«Форум собрал участников со всего мира. Тема дня: налаживание связей между городами и регионами, оптимизация децентрализованного сотрудничества. Это то, что сейчас актуально для Украины — заручиться как можно большим количеством партнеров, перенять опыт европейцев и найти оптимальные в условиях войны механизмы для развития и восстановления», — написала в facebook глава облсовета.
По ее информации, в частности на форуме обсуждают тенденции децентрализации, «географизированный» подход к инвестированию на городском и региональном уровнях, опыт и механизмы институционализации международного сотрудничества между местными и региональными органами власти.
Также эксперты объясняют нюансы новой стратегии ЕС «Глобальный шлюз», в реализацию которой планируют инвестировать 300 млрд евро. Стратегия направлена на укрепление связей по всему миру — в цифровом, энергетическом и транспортном секторах.
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В пресс-службе Харьковского облсовета уточнили, что мероприятие организовано Европейской Комиссией и Комитетом Регионов ЕС. А цель форума — внести вклад с помощью «территориального подхода» в повестку дня «Глобального шлюза».
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Харьков; Теги: Брюссель, Егорова-Луценко, ЕС, форум, Харьковский облсовет;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Брюсселе (Бельгия) проходит глобальный международный форум «Города и регионы за международное партнерство». Подробности о дискуссии сообщила в соцсетях глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко".