Харьковчане принимают участие в масштабном форуме в Брюсселе: что обсуждают

В Брюсселе (Бельгия) проходит глобальный международный форум «Города и регионы за международное партнерство». Подробности о дискуссии сообщила в соцсетях глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

«Форум собрал участников со всего мира. Тема дня: налаживание связей между городами и регионами, оптимизация децентрализованного сотрудничества. Это то, что сейчас актуально для Украины — заручиться как можно большим количеством партнеров, перенять опыт европейцев и найти оптимальные в условиях войны механизмы для развития и восстановления», — написала в facebook глава облсовета.

По ее информации, в частности на форуме обсуждают тенденции децентрализации, «географизированный» подход к инвестированию на городском и региональном уровнях, опыт и механизмы институционализации международного сотрудничества между местными и региональными органами власти.

Также эксперты объясняют нюансы новой стратегии ЕС «Глобальный шлюз», в реализацию которой планируют инвестировать 300 млрд евро. Стратегия направлена на укрепление связей по всему миру — в цифровом, энергетическом и транспортном секторах.

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В пресс-службе Харьковского облсовета уточнили, что мероприятие организовано Европейской Комиссией и Комитетом Регионов ЕС. А цель форума — внести вклад с помощью «территориального подхода» в повестку дня «Глобального шлюза».