Энергетические острова: как Харьков удивлял Европу опытом выживания в войну

КП «Харьковские тепловые сети» представило международным партнерам в польском Гданьске опыт объединения теплоснабжения, водоканала и водоотведения в единый комплекс, что позволяет обеспечивать услугами более 1,3 млн потребителей в условиях войны.

В рамках международного сайд-ивента «Устойчивые города Украины: от восстановления к устойчивому росту», который состоялся 24 июня, специалисты поделились инженерными решениями, гарантирующими бесперебойную работу инфраструктуры под обстрелами, сообщили в мэрии.

Объединение мощностей в одну технологическую цепочку позволило городу гораздо эффективнее управлять ресурсами во время кризисных ситуаций.

Особое внимание во время презентации уделили долгосрочной стратегии модернизации города совместно с ведущими мировыми институтами — Всемирным банком, ЕИБ и ЕБРР.

Совместные проекты направлены на развитие распределенной генерации, масштабное обновление теплосетей, очистку сточных водных и создание так называемых «энергетических островов», которые должны сделать Харьков максимально независимым от общих энергетических потрясений.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщил, что накануне официального старта конференции «Ukraine Recovery Conference» в польском Гданьске договорился о предоставлении Харькову 47 миллионов евро. 15 миллионов — это кредит ЕБРР, который направят на экстренную поддержку ликвидности города. Еще 32 миллиона евро нужны для модернизации системы теплоснабжения (из них 15 миллионов — это тоже кредит ЕБРР, 17 миллионов — безвозвратный грант от Евросоюза).

На сайд-ивенте «Стойкие города Украины: от восстановления к устойчивому росту» Терехов представил концепцию восстановления Северной Салтовки.