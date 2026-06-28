Енергетичні острови: як Харків дивував Європу досвідом виживання у війну

КП «Харківські теплові мережі» представило міжнародним партнерам у польському Гданську унікальний досвід об’єднання теплопостачання, водоканалу та водовідведення в єдиний комплекс, що дозволяє забезпечувати послугами понад 1,3 млн споживачів в умовах війни.

У межах міжнародного сайд-івенту «Стійкі міста України: від відновлення до сталого зростання», який відбувся 24 червня, фахівці поділилися інженерними рішеннями, що гарантують безперебійну роботу інфраструктури під обстрілами, повідомили в мерії.

Об’єднання потужностей в один технологічний ланцюг дозволило місту набагато ефективніше управляти ресурсами під час кризових ситуацій.

Окрему увагу під час презентації приділили довгостроковій стратегії модернізації міста разом із провідними світовими інституціями — Світовим банком, ЄІБ та ЄБРР.

Спільні проєкти спрямовані на розвиток розподіленої генерації, масштабне оновлення тепломереж, очищення стічних вод та створення так званих «енергетичних островів», які мають зробити Харків максимально незалежним від загальних енергетичних потрясінь.

Раніше мер Ігор Терехов повідомив, що напередодні офіційного старту конференції “Ukraine Recovery Conference” у польському Гданську домовився про надання Харкову 47 мільйонів євро. 15 мільйонів – це кредит ЄБРР, який спрямують на екстрену підтримку ліквідності міста. Ще 32 мільйони євро потрібні для модернізації системи теплопостачання (з них 15 мільйонів – це теж кредит ЄБРР, а 17 мільйонів – безповоротний грант від Євросоюзу).

На сайд-івенті «Стійкі міста України: від відновлення до сталого зростання» Терехов представив концепцію відновлення Північної Салтівки.