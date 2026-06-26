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Нова Північна Салтівка за 35 млн євро: Терехов презентував проєкт у Польщі

Політика 18:10   26.06.2026
Олена Нагорна
Нова Північна Салтівка за 35 млн євро: Терехов презентував проєкт у Польщі

Концепцію відновлення Північної Салтівки представив мер Ігор Терехов на сайд-івенті «Стійкі міста України: від відновлення до сталого зростання» у польському Гданську.

Проєкт є прикладом нового підходу до відновлення житлових районів, які зазнали руйнувань внаслідок агресії РФ, і передбачає будівництво п’яти житлових секцій на 237 квартир, інтегрованих з підземним укриттям на 900 осіб, інформує пресслужба міськради.

Також у комплексі планується зведення соціального житла, дитсадка, комерційних приміщень тощо.

Терехов підкреслив: концепція базується на створенні єдиного безпечного простору, де мешканці матимуть можливість жити, працювати, отримувати необхідні послуги.

«Наше головне завдання — зберегти громаду, не допустити виїзд людей з цього району. Ми створюємо універсальний прототип для інших міст», – зазначив мер.

Орієнтовна вартість пілотного проєкту – 35 мільйонів євро. Розробку документації планується завершити до кінця року, після чого місто розраховує залучити міжнародних партнерів до його реалізації.

Нагадаємо, у 2024 році автори 259 проєктів із 53 країн боролися у міжнародному конкурсі «Kharkiv Housing Challenge» з відновлення Північної Салтівки. Журі очолював британський архітектор Норман Фостер. Відібрали три найкращі проєкти, перемогла концепція «Зцілення Харкова: від руїн до відродження» (Великобританія), яка фокусується на зміцненні будівель за допомогою перероблених матеріалів місцевого виробництва, підвищеній безпеці, доступності та теплоізоляції, а також розширенні житлового простору завдяки зимовим садам та терасам.

У червні 2026 року мер Ігор Терехов повідомив МГ “Об’єктив”, що спільно з університетом міського господарства імені О. М. Бекетова розробляють проєкт відновлення Північної Салтівки. Його фінансування здійснюється за рахунок “власних коштів” та грантів від уряду Німеччини. За словами мера, цей проєкт повністю перегукується з пропозиціями, які перемогли у конкурсі «Kharkiv Housing Challenge», і раніше вже був презентований у Баку.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 18:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Концепцію відновлення Північної Салтівки представив мер Ігор Терехов на сайд-івенті «Стійкі міста України: від відновлення до сталого зростання» у польському Гданську.".