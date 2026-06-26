Руїни у Харкові орендували за бюджетні кошти: підозра експосадовцю КП

Слідство встановило, що заступник директора одного з КП Харківської міськради організував оплату оренди будівель, які після обстрілів РФ були непридатними для використання.

Йдеться про дві нежитлові будівлі у Шевченківському районі загальною площею понад 1190 кв. м, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У березні 2022 року вони зазнали значних пошкоджень внаслідок ворожого удару.

«За висновками експертів, одна з будівель перебувала в аварійному стані, інша була непридатною для нормальної експлуатації. Попри це, на початку 2023 року посадовець уклав новий договір оренди цих об’єктів із приватним товариством. Слідство встановило, що він був обізнаний про стан будівель та відсутність можливості їх використання у господарській діяльності підприємства», – додали правоохоронці.

Фігурант підписав акт надання послуг з оренди, який став підставою для перерахування коштів. У результаті на рахунок товариства безпідставно сплачено майже 400 тисяч гривень, констатують у прокуратурі.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна (ч. 4 ст. 191 ККУ).

Нагадаємо, раніше підозри вручили посадовцям харківського трамвайного депо, повідомляли в обласній прокуратурі. За даними слідства, фігуранти фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних чоловіків, а їхню зарплату ділили між собою.