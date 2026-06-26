Live

Руїни у Харкові орендували за бюджетні кошти: підозра експосадовцю КП

Суспільство 15:50   26.06.2026
Вікторія Яковенко
Руїни у Харкові орендували за бюджетні кошти: підозра експосадовцю КП Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідство встановило, що заступник директора одного з КП Харківської міськради організував оплату оренди будівель, які після обстрілів РФ були непридатними для використання.

Йдеться про дві нежитлові будівлі у Шевченківському районі загальною площею понад 1190 кв. м, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У березні 2022 року вони зазнали значних пошкоджень внаслідок ворожого удару.

«За висновками експертів, одна з будівель перебувала в аварійному стані, інша була непридатною для нормальної експлуатації. Попри це, на початку 2023 року посадовець уклав новий договір оренди цих об’єктів із приватним товариством. Слідство встановило, що він був обізнаний про стан будівель та відсутність можливості їх використання у господарській діяльності підприємства», – додали правоохоронці.

Фігурант підписав акт надання послуг з оренди, який став підставою для перерахування коштів. У результаті на рахунок товариства безпідставно сплачено майже 400 тисяч гривень, констатують у прокуратурі.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна (ч. 4 ст. 191 ККУ).

экс-чиновник брал в аренду руины в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше підозри вручили посадовцям харківського трамвайного депо, повідомляли в обласній прокуратурі. За даними слідства, фігуранти фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних чоловіків, а їхню зарплату ділили між собою.

Читайте також: Здобиччю браконьєра на Харківщині стала риба з Червоної книги – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Зниклого в Люботині підлітка знайшли на вокзалі в Харкові
Зниклого в Люботині підлітка знайшли на вокзалі в Харкові
26.06.2026, 17:27
Руїни у Харкові орендували за бюджетні кошти: підозра експосадовцю КП
Руїни у Харкові орендували за бюджетні кошти: підозра експосадовцю КП
26.06.2026, 15:50
Дорожня віньєтка для українців у Європі: де потрібна, скільки коштує та як не отримати штраф
Дорожня віньєтка для українців у Європі: де потрібна, скільки коштує та як не отримати штраф
26.06.2026, 15:45
Овочі подешевшали в Харкові: ціни на молоду картоплю, помідори, огірки
Овочі подешевшали в Харкові: ціни на молоду картоплю, помідори, огірки
26.06.2026, 16:20
Дев’ять днів тіло пролежало в полі: вбивство сталося на Харківщині
Дев’ять днів тіло пролежало в полі: вбивство сталося на Харківщині
26.06.2026, 16:40
Були в полоні РФ з 2022-го року: додому повертаються 160 військових (фото)
Були в полоні РФ з 2022-го року: додому повертаються 160 військових (фото)
26.06.2026, 15:21

Новини за темою:

26.06.2026
Дев’ять днів тіло пролежало в полі: вбивство сталося на Харківщині
26.06.2026
Овочі подешевшали в Харкові: ціни на молоду картоплю, помідори, огірки
26.06.2026
Здобиччю браконьєра на Харківщині стала риба з Червоної книги – прокуратура
26.06.2026
Присутність особового складу РФ на полі бою зменшилася – офіцер про Харківщину
26.06.2026
Печиво з психотропами та коноплі в UPS поштою: затримали жителя Високого


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Руїни у Харкові орендували за бюджетні кошти: підозра експосадовцю КП», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 15:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство встановило, що заступник директора одного з КП Харківської міськради організував оплату оренди будівель, які після обстрілів РФ були непридатними для використання.".