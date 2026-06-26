Руины в Харькове арендовали за бюджетные средства: подозрение экс-чиновнику КП

Следствие установило, что заместитель директора одного из КП Харьковского горсовета организовал оплату аренды зданий, которые после обстрелов РФ были непригодны для использования.

Речь идет о двух нежилых зданиях в Шевченковском районе общей площадью более 1190 кв. м, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В марте 2022 года они получили значительные повреждения вследствие вражеского удара.

«По выводам экспертов, одно из зданий находилось в аварийном состоянии, другое было непригодным для нормальной эксплуатации. Несмотря на это, в начале 2023 года чиновник заключил новый договор аренды этих объектов с частным обществом. Следствие установило, что он был осведомлен о состоянии зданий и отсутствии возможности их использования в хозяйственной деятельности предприятия», — добавили правоохранители.

Фигурант подписал акт предоставления услуг по аренде, который послужил основанием для перечисления средств. В результате на счет предприятия безосновательно уплачено почти 400 тысяч гривен, констатируют в прокуратуре.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по факту растраты чужого имущества (ч. 4 ст. 191 УКУ).

Напомним, ранее подозрения вручили чиновникам харьковского трамвайного депо, сообщали в областной прокуратуре. По данным следствия, фигуранты фиктивно трудоустраивали военнообязанных мужчин, а их зарплату делили между собой.