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Руины в Харькове арендовали за бюджетные средства: подозрение экс-чиновнику КП

Общество 15:50   26.06.2026
Виктория Яковенко
Руины в Харькове арендовали за бюджетные средства: подозрение экс-чиновнику КП Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствие установило, что заместитель директора одного из КП Харьковского горсовета организовал оплату аренды зданий, которые после обстрелов РФ были непригодны для использования.

Речь идет о двух нежилых зданиях в Шевченковском районе общей площадью более 1190 кв. м, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В марте 2022 года они получили значительные повреждения вследствие вражеского удара.

«По выводам экспертов, одно из зданий находилось в аварийном состоянии, другое было непригодным для нормальной эксплуатации. Несмотря на это, в начале 2023 года чиновник заключил новый договор аренды этих объектов с частным обществом. Следствие установило, что он был осведомлен о состоянии зданий и отсутствии возможности их использования в хозяйственной деятельности предприятия», — добавили правоохранители.

Фигурант подписал акт предоставления услуг по аренде, который послужил основанием для перечисления средств. В результате на счет предприятия безосновательно уплачено почти 400 тысяч гривен, констатируют в прокуратуре.

Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по факту растраты чужого имущества (ч. 4 ст. 191 УКУ).

экс-чиновник брал в аренду руины в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее подозрения вручили чиновникам харьковского трамвайного депо, сообщали в областной прокуратуре. По данным следствия, фигуранты фиктивно трудоустраивали военнообязанных мужчин, а их зарплату делили между собой.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 15:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие установило, что заместитель директора одного из КП Харьковского горсовета организовал оплату аренды зданий, которые после обстрелов РФ были непригодны для использования.".