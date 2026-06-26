Допомога енергетиці Харкова: Терехов про “надзвичайно важливий проєкт”

Підтримати Харків у технічних питаннях підготовки до опалювального сезону мають намір представники компанії Siemens Energy AG. Це один із лідерів ринку обладнання для генерації, передачі та зберігання енергії.

Про робочу зустріч мера Харкова Ігоря Терехова з представниками компаній “Business Sweden” та “Siemens Energy AG” повідомила пресслужба міськради. Зустріч відбулася в польському Гданську, де в ці дні проводять Конференцію з питань відновлення України (URC 2026). За інформацією мерії, розмова була присвячена “реалізації енергетичних проєктів, важливих для підготовки Харкова до опалювального сезону та посилення стійкості критичної інфраструктури”. Обговорювали можливість залучення для Харкова додаткових енергетичних потужностей, які зможуть посилити роботу об’єктів критичної інфраструктури.

Терехов під час зустрічі наголосив, що Харкову важливо не лише отримати обладнання, а й максимально швидко ввести його у роботу.

“Для нашого міста це надзвичайно важливий проєкт, особливо з огляду на ситуацію з обстрілами енергетики та підготовку до опалювального сезону. Харкову потрібні рішення, які дають реальний результат для людей”, – цитує міського голову пресслужба.

Представники Siemens Energy AG підтвердили готовність підтримувати Харків у технічних питаннях.

“Ми розуміємо важливість цих проєктів для Харкова. Зі свого боку ми готові забезпечити технічну підтримку, супровід і робочу комунікацію, щоб процес рухався максимально ефективно”, – наводить слова представників компанії харківська мерія.

Раніше Терехов повідомив, що напередодні офіційного старту конференції “Ukraine Recovery Conference” у польському Гданську домовився про надання Харкову 47 мільйонів євро. 15 млн – це кредит ЄБРР, який спрямують на екстрену підтримку ліквідності Харкова. Ще 32 мільйони євро потрібні для модернізації системи теплопостачання (з них 15 млн — це теж кредит ЄБРР, 17 млн — безповоротний грант від Європейського Союзу).