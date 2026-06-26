Жителів Харківщини навчають основ управління БпЛА та військової топографії

Про заняття з підготовки до національного спротиву повідомила Ізюмська РВА. Інструктори навчали мешканців Барвінкового стріляти, орієнтуватися в мапах і керувати БпЛА.

“Програма навчання була насиченою та максимально наближеною до практичних потреб сьогодення. Разом зі слухачами відпрацювали основи військової топографії, тактичної підготовки з елементами вибору способів ведення стрільби й самої пристрілки зброї, а також основ роботи з БпЛА, що викликало у слухачів особливе зацікавлення. Під час занять учасники ознайомилися з основними правилами пілотування безпілотними літальними апаратами”, – повідомила пресслужба Ізюмської районної військової адміністрації.

Заняття проводили інструктори Лозівської філії обласного Центру національного спротиву “Харківщина”.

Нагадаємо, в Україні діє Закон “Про основи національного спротиву” (№5557). У Харкові у 2023 році створили комунальну установу “Обласний центр підготовки населення до національного спротиву”. У проєкті рішення Харківської облради пояснювали: завдання центру – вести “інформаційну, виховну, просвітницьку та роз’яснювальну роботу”.