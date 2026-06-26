Live

Жителей Харьковщины учат основам управления БпЛА и военной топографии (фото)

Общество 10:23   26.06.2026
Оксана Горун
Жителей Харьковщины учат основам управления БпЛА и военной топографии (фото) Фото: Изюмская РВА

О занятии по подготовке к национальному сопротивлению сообщила Изюмская РВА. Инструкторы обучали жителей Барвенково стрелять, ориентироваться в картах и управлять БпЛА.

«Программа обучения была насыщенной и максимально приближенной к практическим потребностям. Вместе со слушателями отработали основы военной топографии, тактической подготовки с элементами выбора способов ведения стрельбы и самой пристрелки оружия, а также основы работы с БпЛА, что вызвало у слушателей особый интерес. На занятиях участники ознакомились с основными правилами пилотирования беспилотных летательных аппаратов», — сообщила пресс-служба Изюмской районной военной администрации.

На Харьковщине готовят национальное сопротивление 3
Фото: Изюмская РВА

Занятие проводили инструкторы Лозовского филиала областного Центра национального сопротивления «Харьковщина».

Читайте также: FPV-дроны над Харьковом будут сбивать патрульные полицейские (видео)

На Харьковщине готовят национальное сопротивление
Фото: Изюмская РВА

Напомним, в Украине действует Закон «Про основы национального сопротивления» (№5557). В Харькове в 2023 году создали коммунальное учреждение «Областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению».  В проекте решения Харьковского облсовета поясняли: задачи центра — вести «информационную, воспитательную, просветительскую и разъяснительную работу».

На Харьковщине готовят национальное сопротивление 4
Фото: Изюмская РВА
Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе, обмен
Новости Харькова — главное 27 июня: убит военный ТЦК, атаки на границе, обмен
26.06.2026, 17:14
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах
26.06.2026, 15:35
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен
В Харькове с ножом напали на ТЦК: погиб военный, еще один ранен
26.06.2026, 08:16
Какие регионы выбирают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ОВА
Какие регионы выбирают владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ОВА
26.06.2026, 14:43
«Режим чрезвычайной ситуации» ввели оккупационные власти в Крыму и Севастополе
«Режим чрезвычайной ситуации» ввели оккупационные власти в Крыму и Севастополе
26.06.2026, 13:30
Пропавшего в Люботине подростка нашли на вокзале в Харькове
Пропавшего в Люботине подростка нашли на вокзале в Харькове
26.06.2026, 17:27

Новости по теме:

26.06.2026
Овощи подешевели в Харькове: цены на молодой картофель, помидоры, огурцы
26.06.2026
Руины в Харькове арендовали за бюджетные средства: подозрение экс-чиновнику КП
26.06.2026
Присутствие личного состава РФ на поле боя уменьшилось — офицер о Харьковщине
26.06.2026
Печенье с психотропами и конопля в UPS по почте: задержали жителя Высокого
26.06.2026
Взрывы на Харьковщине: Изюм атаковали БпЛА, громко было в Дергачах


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жителей Харьковщины учат основам управления БпЛА и военной топографии (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 10:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О занятии по подготовке к национальному сопротивлению сообщила Изюмская РВА. Инструкторы обучали жителей Барвенково стрелять, ориентироваться в картах и управлять БпЛА".