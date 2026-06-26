Жителей Харьковщины учат основам управления БпЛА и военной топографии (фото)

О занятии по подготовке к национальному сопротивлению сообщила Изюмская РВА. Инструкторы обучали жителей Барвенково стрелять, ориентироваться в картах и управлять БпЛА.

«Программа обучения была насыщенной и максимально приближенной к практическим потребностям. Вместе со слушателями отработали основы военной топографии, тактической подготовки с элементами выбора способов ведения стрельбы и самой пристрелки оружия, а также основы работы с БпЛА, что вызвало у слушателей особый интерес. На занятиях участники ознакомились с основными правилами пилотирования беспилотных летательных аппаратов», — сообщила пресс-служба Изюмской районной военной администрации.

Занятие проводили инструкторы Лозовского филиала областного Центра национального сопротивления «Харьковщина».

Напомним, в Украине действует Закон «Про основы национального сопротивления» (№5557). В Харькове в 2023 году создали коммунальное учреждение «Областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению». В проекте решения Харьковского облсовета поясняли: задачи центра — вести «информационную, воспитательную, просветительскую и разъяснительную работу».