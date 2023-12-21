В Харькове создают Центр национального сопротивления: чем займется (документ)

В Харькове создают коммунальное учреждение «Областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению». Проект соответствующего решения предложат рассмотреть депутатам Харьковского облсовета на ближайшей сессии — 23 декабря.

Проект решения о создании предприятия и утверждении его устава опубликовали в базе данных Харьковского облсовета. Документы вынесли на рассмотрение ХХ очередной сессии облсовета. Также депутатам предложат кандидатуру руководителя новой структуры.

«Этот проект решения позволит создать учреждение местного значения, основной задачей которого будет подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению, являющаяся неотъемлемой составляющей всеобъемлющей обороны государства на всей территории Украины», — объясняет в пояснительной записке к проекту решения директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОВА Андрей Пожидаев.

Согласно статуту организации, который также предлагают утвердить на сессии облсовета, задачи центра — вести «информационную, воспитательную, просветительскую и разъяснительную работу». Ее цель — формировать у населения национальное самосознание и активную общественную позицию, воспитывать уважение к украинскому языку и государственным символам, а также — историческим и культурным ценностям. Также центр, по плану, должен заняться военно-патриотическим воспитание молодежи. Среди прочих задач — «формирование у граждан Украины патриотического сознания и устойчивой мотивации к непосредственному участию в мероприятиях Сил обороны Украины, правоохранительных органов и других военных формирований для обеспечения военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, а также в мероприятиях сдерживания и отпора вооруженной агрессии».

Планируется, что предприятие облсовета будет проводить теоретические и практические мероприятия, обучая граждан навыкам, необходимым для защиты страны. Среди прочего — проведение учений, тренировок и так далее. А также — «подготовка граждан Украины к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий».

Для предприятия хотят предусмотреть следующие виды экономической деятельности: деятельность в сфере обороны, связей с общественностью и образования.

Директором коммунального учреждения депутатам предлагают назначить Александра Заливана — полковника в отставке, участника боевых действий в трех войнах.