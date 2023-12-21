У Харкові створюють Центр національного спротиву: чим займеться (документ)

У Харкові створюють комунальну установу “Обласний центр підготовки населення до національного спротиву”. Проєкт відповідного рішення запропонують розглянути депутатам Харківської облради на найближчій сесії – 23 грудня.

Проєкт рішення про створення підприємства та затвердження його статуту опублікували в базі даних Харківської облради. Документи було винесено на розгляд ХХ чергової сесії облради. Також депутатам запропонують кандидатуру керівника нової структури.

“Цей проєкт рішення дозволить створити установу місцевого значення, основним завданням якої буде підготовка громадян України до національного спротиву, що є невід’ємною складової всеохоплюючої оборони держави на всій території України“, – розшифрував у пояснювальній записці до проєкту рішення директор департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОВА Андрій Пожидаєв.

Відповідно до статуту організації, який також пропонують затвердити на сесії облради, завдання центру – вести “інформаційну, виховну, просвітницьку та роз’яснювальну роботу”. Її мета – формувати у населення національну самосвідомість та активну суспільну позицію, виховувати повагу до української мови та державних символів, а також – історичних та культурних цінностей. Також центр, за планом, має зайнятися військово-патріотичним вихованням молоді. Серед інших завдань – “формування у громадян України патріотичної свідомості та стійкої мотивації до безпосередньої особистої участі у заходах Сил оборони України, правоохоронних органів та інших військових формувань для забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також у заходах стримування і відсічі збройної агресії”.

Планується, що підприємство облради проводитиме теоретичні та практичні заходи, навчаючи громадян навичок, що необхідні для захисту країни. Серед іншого – проведення навчань, тренувань тощо. А також – “підготовка громадян України до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій”.

Для підприємства хочуть передбачити такі види економічної діяльності: діяльність у сфері оборони, зв’язків із громадськістю та освіти.

Директором комунальної установи депутатам пропонують призначити Олександра Залівана – полковника у відставці, учасника бойових дій у трьох війнах.