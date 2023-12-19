У Харкові перенесли сесію облради: за що голосуватимуть

Замість запланованої дати – 21 грудня – сесію облради у Харкові проведуть 23 грудня, початок – о 10:00. Відповідне розпорядження підписала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

“Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 24 листопада 2023 року № 141 “Про скликання чергової XХ сесії обласної ради VIII скликання”, виклавши пункт 2 у такій редакції: “2. Провести пленарне засідання XХ сесії обласної ради 23 грудня 2023 року о 10.00”, — сказано у розпорядженні, яке опублікувала пресслужба облради.

Традиційно остання в році сесія обласної ради – бюджетна. На ній депутати ухвалюють обласний бюджет наступного року. Зазначимо, що на цей час проєкту бюджету на 2024 рік у базі даних немає. Таким чином, поки що відомо, що на майбутній сесії депутати розглядатимуть низку обласних програм, зокрема:

🔹 Програму розвитку соціальних послуг та психологічної допомоги в Харківській області на 2023 – 2027 роки;

🔹 Програму економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік;

🔹 Програму розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024 – 2028 роки;

🔹 Комплексну Програму підтримки Захисників та Захисниць України та членів їх сімей у Харківській області на 2024 – 2028 роки.

Також серед питань, які планують розглянути на сесії, — кадрові. Зокрема, звільнення директора Молодіжного академічного симфонічного оркестру “Слобожанський” Олександра Дворніченка та директора Харківського обласного центру молоді Юрія Трачука.

Депутатам запропонують підтримати перейменування шести населених пунктів на Харківщині. А також здійснити другу спробу позбавити звання почесного громадянина області Григорія Суркіса.