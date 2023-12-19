У Харкові перенесли сесію облради: за що голосуватимуть
Замість запланованої дати – 21 грудня – сесію облради у Харкові проведуть 23 грудня, початок – о 10:00. Відповідне розпорядження підписала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.
“Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 24 листопада 2023 року № 141 “Про скликання чергової XХ сесії обласної ради VIII скликання”, виклавши пункт 2 у такій редакції: “2. Провести пленарне засідання XХ сесії обласної ради 23 грудня 2023 року о 10.00”, — сказано у розпорядженні, яке опублікувала пресслужба облради.
Традиційно остання в році сесія обласної ради – бюджетна. На ній депутати ухвалюють обласний бюджет наступного року. Зазначимо, що на цей час проєкту бюджету на 2024 рік у базі даних немає. Таким чином, поки що відомо, що на майбутній сесії депутати розглядатимуть низку обласних програм, зокрема:
🔹 Програму розвитку соціальних послуг та психологічної допомоги в Харківській області на 2023 – 2027 роки;
🔹 Програму економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік;
🔹 Програму розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2024 – 2028 роки;
🔹 Комплексну Програму підтримки Захисників та Захисниць України та членів їх сімей у Харківській області на 2024 – 2028 роки.
Також серед питань, які планують розглянути на сесії, — кадрові. Зокрема, звільнення директора Молодіжного академічного симфонічного оркестру “Слобожанський” Олександра Дворніченка та директора Харківського обласного центру молоді Юрія Трачука.
Депутатам запропонують підтримати перейменування шести населених пунктів на Харківщині. А також здійснити другу спробу позбавити звання почесного громадянина області Григорія Суркіса.
Читайте також: Підозрілі люди контролювали вхід до під’їзду голови Харківської облради
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: новини Харкова, облсовет, перенесли, сесія;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові перенесли сесію облради: за що голосуватимуть»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Замість запланованої дати – 21 грудня – сесію облради у Харкові проведуть 23 грудня, початок – о 10:00. Відповідне розпорядження підписала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко".