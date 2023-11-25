Live
  • Сб 25.11.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

У Харкові скликають сесію облради: що вирішуватимуть депутати

Політика 09:54   25.11.2023
Оксана Горун
У Харкові скликають сесію облради: що вирішуватимуть депутати

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – ХХ сесії. На порядку денному – 32 питання.

“Пленарне засідання відбудеться 21 грудня 2023 року о 10:00”, — повідомила пресслужба облради.

Уже традиційно депутати зберуться онлайн. У разі “настання виняткових випадків” дату та час можуть перенести.

На цей час на порядку денному сесії 32 питання та “різне”. У переліку поки немає питання ухвалення обласного бюджету на 2024 рік, проте протягом місяця, з високою ймовірністю, їм список доповнять. Наразі передбачається, що депутати затвердять низку обласних програм (вважаючи ключову – “Програму економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік”), а ще до частини – внесуть зміни.

Також у списку майнові та кадрові питання. В тому числі:

перепризначення директорів Обласного госпіталю ветеранів війни Юрія Федченка та Харківського геріатричного пансіонату ветеранів праці Бориса Баєва;

звільнення директора Молодіжного академічного симфонічного оркестру “Слобожанський” Олександра Дворніченка та директора Харківського обласного центру молоді Юрія Трачука;

продовження контрактів із директорами кількох комунальних підприємств.

Читайте також: У Харкові ухвалили бюджет на 2024 рік: основні показники

Також депутати розв’язуватимуть питання перейменування об’єкта природно-заповідного фонду, погодять свій план роботи на 2024 рік та внесуть зміни до складу постійних комісій облради.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові приспустили прапор України (відео)
25.11.2023, 10:41
“Зупиніть свавілля”: у Харкові мешканці знищеної квартири заборгували ХТМ
“Зупиніть свавілля”: у Харкові мешканці знищеної квартири заборгували ХТМ
25.11.2023, 12:01
На Харківщині можуть падати дерева та порушитися рух транспорту – поліція
На Харківщині можуть падати дерева та порушитися рух транспорту – поліція
25.11.2023, 10:21
У Харкові скликають сесію облради: що вирішуватимуть депутати
У Харкові скликають сесію облради: що вирішуватимуть депутати
25.11.2023, 09:54
Сирський приїхав на фронт під Куп’янськом (фото)
Сирський приїхав на фронт під Куп’янськом (фото)
25.11.2023, 10:12
Головні новини Харкова 25 листопада: небезпечна хуртовина та приїзд Сирського
Головні новини Харкова 25 листопада: небезпечна хуртовина та приїзд Сирського
25.11.2023, 10:28

Новини за темою:

07:56
75 проєктів реалізують на Харківщині: в облраді розповіли, хто в пріоритеті
09:15
Чи з’явиться у Харкові префект – коментар голови облради
09:57
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
09:36
Японці допоможуть двом громадам Харківщини розробити плани відновлення
12:24
“Ми чекаємо фінансування у сумі 50 млрд євро” – голова Харківської облради

Ви читали новину: «У Харкові скликають сесію облради: що вирішуватимуть депутати»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 09:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – ХХ сесії. На порядку денному – 32 питання".