У Харкові скликають сесію облради: що вирішуватимуть депутати

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – ХХ сесії. На порядку денному – 32 питання.

“Пленарне засідання відбудеться 21 грудня 2023 року о 10:00”, — повідомила пресслужба облради.

Уже традиційно депутати зберуться онлайн. У разі “настання виняткових випадків” дату та час можуть перенести.

На цей час на порядку денному сесії 32 питання та “різне”. У переліку поки немає питання ухвалення обласного бюджету на 2024 рік, проте протягом місяця, з високою ймовірністю, їм список доповнять. Наразі передбачається, що депутати затвердять низку обласних програм (вважаючи ключову – “Програму економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік”), а ще до частини – внесуть зміни.

Також у списку майнові та кадрові питання. В тому числі:

– перепризначення директорів Обласного госпіталю ветеранів війни Юрія Федченка та Харківського геріатричного пансіонату ветеранів праці Бориса Баєва;

– звільнення директора Молодіжного академічного симфонічного оркестру “Слобожанський” Олександра Дворніченка та директора Харківського обласного центру молоді Юрія Трачука;

– продовження контрактів із директорами кількох комунальних підприємств.

Також депутати розв’язуватимуть питання перейменування об’єкта природно-заповідного фонду, погодять свій план роботи на 2024 рік та внесуть зміни до складу постійних комісій облради.