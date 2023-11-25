У Харкові скликають сесію облради: що вирішуватимуть депутати
Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – ХХ сесії. На порядку денному – 32 питання.
“Пленарне засідання відбудеться 21 грудня 2023 року о 10:00”, — повідомила пресслужба облради.
Уже традиційно депутати зберуться онлайн. У разі “настання виняткових випадків” дату та час можуть перенести.
На цей час на порядку денному сесії 32 питання та “різне”. У переліку поки немає питання ухвалення обласного бюджету на 2024 рік, проте протягом місяця, з високою ймовірністю, їм список доповнять. Наразі передбачається, що депутати затвердять низку обласних програм (вважаючи ключову – “Програму економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік”), а ще до частини – внесуть зміни.
Також у списку майнові та кадрові питання. В тому числі:
– перепризначення директорів Обласного госпіталю ветеранів війни Юрія Федченка та Харківського геріатричного пансіонату ветеранів праці Бориса Баєва;
– звільнення директора Молодіжного академічного симфонічного оркестру “Слобожанський” Олександра Дворніченка та директора Харківського обласного центру молоді Юрія Трачука;
– продовження контрактів із директорами кількох комунальних підприємств.
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Також депутати розв’язуватимуть питання перейменування об’єкта природно-заповідного фонду, погодять свій план роботи на 2024 рік та внесуть зміни до складу постійних комісій облради.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: Егорова-Луценко, облсовет, сессия;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 09:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – ХХ сесії. На порядку денному – 32 питання".