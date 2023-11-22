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У Харкові ухвалили бюджет на 2024 рік: основні показники

Економіка 15:55   22.11.2023
Оксана Горун
У Харкові ухвалили бюджет на 2024 рік: основні показники Фото: Харківська міськрада

Депутати міськради 22 листопада проголосували за проєкт бюджету на 2024 рік. У Харкові планують отримати 17 млрд грн доходів.

Поки що в мерії запланували отримати та витратити у 2024 році менше грошей, ніж у 2023-му.

Видаткова частина бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік побудована на принципах реалістичності прогнозованих параметрів надходжень, що зменшуються внаслідок змін податкового та бюджетного законодавства на 20,5% (17 003,5 млн гривень проти 21 393,1 млн гривень у 2023 році)“, – повідомила в пояснювальній записці до проєкту бюджету Харкова директорка департаменту бюджету та фінансів мерії Тетяна Таукешева.

Попри те, що з міської скарбниці вилучили на користь держбюджету “військовий ПДФО”, саме податок на доходи фізосіб залишився основним джерелом поповнення скарбниці.

“У структурі доходів бюджету наступного року він становитиме 55,1%, або 7,2 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори складуть 4,7 млрд грн”, – повідомили у пресслужбі мерії.

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Також Харків планує отримати низку субвенцій із держбюджету. У тому числі – гроші на продовження третьої лінії Харківського метрополітену (722 млн грн) та відновлення об’єктів критичної інфраструктури – спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (125,9 млн грн).

З пояснювальної записки до проєкту бюджету відомо, що найбільші витрати плануються на оплату праці – 48,4% (або 8 млрд 233,5 млн гривень). З цих грошей платять зарплату не лише працівникам мерії, а й комунальних підприємств та бюджетних установ.

За інформацією мерії, на відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури у сфері ЖКГ передбачили 1,2 млрд грн, у тому числі:

– на реконструкцію та ремонт об’єктів теплопостачання, пошкоджених внаслідок бойових дій, а також придбання матеріалів та обладнання – 475,9 млн грн;

– відновлення житлового фонду (з урахуванням придбання матеріалів) – 721,4 млн грн.

На освіту планують спрямувати 5,2 млрд грн (у тому числі коштом держсубвенції).

На охорону здоров’я – 3,6 млрд грн (у тому числі коштом НСЗУ).

На соцзахист – 631 млн грн.

На культуру та мистецтво – 391 млн грн.

На фізкультуру та спорт – 221 млн грн.

На ЖКГ  – 4,2 млрд грн.

На дорожнє господарство – 715 млн грн.

На транспортну інфраструктуру – 2,5 млрд грн.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати міськради 22 листопада проголосували за проєкт бюджету на 2024 рік. У Харкові планують отримати 17 млрд грн доходів".