Переселенцям з собакою допомогли зняти будинок у Харкові

Переселенцям із Великого Бурлука допомогли орендувати житло, щоб їх не розлучили із собакою, повідомляє КП «Центр поводження з тваринами».

Літнє подружжя евакуювалося з Великого Бурлука й на останні гроші орендувало квартиру в Харкові. Але жити там із собакою їм не дозволили. Тому після приїзду Будулай вимушено перебував у машині — господарям не було де його залишити.

Небайдужі харків’яни помітили собаку та звернулися до міських служб. Працівники департаменту надзвичайних ситуацій привезли собаку Будулая до притулку КП «Центр поводження з тваринами».

«Був узгоджений план із родиною: ми безкоштовно піклуватимемося про собаку, поки для родини шукатимуть житло», – розповіли у «Центрі поводження з тваринами».

Ветеринари повністю оглянули тварину: пес Будулай виявився здоровим, доглянутим і без паразитів. Судячи з цього, вдома його любили й добре дбали про нього.

«Ці дні ми доглядали за собакою та допомагали йому подолати стрес», – повідомили у «Центрі поводження з тваринами».

Тим часом працівники департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради знайшли для подружжя приватний будинок, куди вони вже поїхали разом із Будулаєм.

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