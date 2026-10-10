Live
  • Сб 10.10.2026
  • Харків  +15°С
  • USD 44.85
  • EUR 50.14

Переселенцям з собакою допомогли зняти будинок у Харкові

Суспільство 10:56   10.10.2026
Оксана Якушко
Переселенцям з собакою допомогли зняти будинок у Харкові Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

Переселенцям із Великого Бурлука допомогли орендувати житло, щоб їх не розлучили із собакою, повідомляє КП «Центр поводження з тваринами».

Літнє подружжя евакуювалося з Великого Бурлука й на останні гроші орендувало квартиру в Харкові. Але жити там із собакою їм не дозволили. Тому після приїзду Будулай вимушено перебував у машині — господарям не було де його залишити.

Небайдужі харків’яни помітили собаку та звернулися до міських служб. Працівники департаменту надзвичайних ситуацій привезли собаку Будулая до притулку КП «Центр поводження з тваринами».

«Був узгоджений план із родиною: ми безкоштовно піклуватимемося про собаку, поки для родини шукатимуть житло», – розповіли у «Центрі поводження з тваринами».

Ветеринари повністю оглянули тварину: пес Будулай виявився здоровим, доглянутим і без паразитів. Судячи з цього, вдома його любили й добре дбали про нього.

«Ці дні ми доглядали за собакою та допомагали йому подолати стрес», – повідомили у «Центрі поводження з тваринами».

Тим часом працівники департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради знайшли для подружжя приватний будинок, куди вони вже поїхали разом із Будулаєм.

Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

Читайте також: Росіяни розбили цвинтар і поранили шестеро людей за добу на Харківщині

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова — головне 10 жовтня: шестеро постраждалих, 20 атак на фронті
Новини Харкова — головне 10 жовтня: шестеро постраждалих, 20 атак на фронті
10.10.2026, 12:22
Сьогодні 10 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 жовтня 2026: яке свято та день в історії
10.10.2026, 06:00
РФ «оточила» сили СОУ і знову «захопила» Куп’янськ-Вузловий – ISW
РФ «оточила» сили СОУ і знову «захопила» Куп’янськ-Вузловий – ISW
10.10.2026, 08:22
Росіяни розбили цвинтар і поранили шестеро людей за добу на Харківщині
Росіяни розбили цвинтар і поранили шестеро людей за добу на Харківщині
10.10.2026, 09:13
Переселенцям з собакою допомогли зняти будинок у Харкові
Переселенцям з собакою допомогли зняти будинок у Харкові
10.10.2026, 10:56
Нічні дощі: прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові та області
Нічні дощі: прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові та області
09.10.2026, 20:10

Новини за темою:

09.10.2026
Жовтий рівень небезпеки на Харківщині – що розпочнеться у найближчу годину
09.10.2026
Проводили мобілізацію у Харкові, але втрутилася пенсіонерка: деталі від копів
09.10.2026
У Харкові на місяць перекрили рух транспорту – де та як об’їжджати
09.10.2026
Відштовхнув, захищаючись: копи розслідують конфлікт між ТЦК та пенсіонеркою
09.10.2026
Новини Харкова — головне 9 жовтня: обстріли, зміни у системі тривог


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Переселенцям з собакою допомогли зняти будинок у Харкові», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2026 в 10:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переселенцям із Великого Бурлука допомогли орендувати житло, щоб їх не розлучили із собакою, повідомляє КП «Центр поводження з тваринами».".