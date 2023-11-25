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В Харькове созывают сессию облсовета: что будут решать депутаты

Политика 09:54   25.11.2023
Оксана Горун
В Харькове созывают сессию облсовета: что будут решать депутаты Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве очередной — ХХ сессии. В повестке дня — 32 вопроса.

«Пленарное заседание состоится 21 декабря 2023 в 10:00», — сообщила пресс-служба облсовета.

Уже традиционно депутаты соберутся онлайн. При «наступлении исключительных случаев» дату и время могут перенести.

На данный момент в повестке дня сессии 32 вопроса и «разное». В перечне пока нет вопроса принятия областного бюджета на 2024 год, однако в течение месяца, с большой вероятностью, им список дополнят. На данный момент предполагается, что депутаты утвердят ряд областных программ (считая ключевую — «Программу экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год»), а еще в часть — внесут изменения.

Также  в списке имущественные и кадровые вопросы. В том числе:

переназначение директоров Областного госпиталя ветеранов войны Юрия Федченко и Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда Бориса Баева;

увольнение директора Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» Александра Дворниченко и директора Харьковского областного центра молодежи Юрия Трачука;

продление контрактов с директорами  нескольких коммунальных предприятий.

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Также депутаты будут решать вопрос переименования объекта природно-заповедного фонда, согласуют свой план работы на 2024 год и внесут изменения в состав постоянных комиссий облсовета.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 09:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве очередной — ХХ сессии. В повестке дня — 32 вопроса".