В Харькове созывают сессию облсовета: что будут решать депутаты

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве очередной — ХХ сессии. В повестке дня — 32 вопроса.

«Пленарное заседание состоится 21 декабря 2023 в 10:00», — сообщила пресс-служба облсовета.

Уже традиционно депутаты соберутся онлайн. При «наступлении исключительных случаев» дату и время могут перенести.

На данный момент в повестке дня сессии 32 вопроса и «разное». В перечне пока нет вопроса принятия областного бюджета на 2024 год, однако в течение месяца, с большой вероятностью, им список дополнят. На данный момент предполагается, что депутаты утвердят ряд областных программ (считая ключевую — «Программу экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год»), а еще в часть — внесут изменения.

Также в списке имущественные и кадровые вопросы. В том числе:

— переназначение директоров Областного госпиталя ветеранов войны Юрия Федченко и Харьковского гериатрического пансионата ветеранов труда Бориса Баева;

— увольнение директора Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» Александра Дворниченко и директора Харьковского областного центра молодежи Юрия Трачука;

— продление контрактов с директорами нескольких коммунальных предприятий.

Также депутаты будут решать вопрос переименования объекта природно-заповедного фонда, согласуют свой план работы на 2024 год и внесут изменения в состав постоянных комиссий облсовета.