6 населених пунктів на Харківщині планують перейменувати депутати

На сесії Харківської обласної ради, яка має відбутися 21 грудня, розглянуть питання про перейменування шістьох населених пунктів у Богодухівській громаді. Про це стало відомо з відповідного проєкту рішення, опублікованому на сайті облради.

Згідно з проєктом рішенням, перейменувати планують:

🔹 селище Горького — у селище Високе,

🔹 село Мар’їне — у село Затишне,

🔹 село Новоселівка — у Заозерне,

🔹 село Первухинка — у село Веберівка,

🔹 село Першотравневе — у село Карлівка,

🔹 селище Першотравневе — у селище Мандричине.

У пояснювальній записці вказано, що до Харківської облради надійшло звернення Богодухівської міськради, з проханням депутатів клопотати перед Верховною Радою щодо перейменування цих населених пунктів. Богодухівська міськрада своє рішення про затвердження подання до облради ухвалила у липні. Там також зазначили, що думку жителів урахували.

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