6 населених пунктів на Харківщині планують перейменувати депутати
На сесії Харківської обласної ради, яка має відбутися 21 грудня, розглянуть питання про перейменування шістьох населених пунктів у Богодухівській громаді. Про це стало відомо з відповідного проєкту рішення, опублікованому на сайті облради.
Згідно з проєктом рішенням, перейменувати планують:
🔹 селище Горького — у селище Високе,
🔹 село Мар’їне — у село Затишне,
🔹 село Новоселівка — у Заозерне,
🔹 село Первухинка — у село Веберівка,
🔹 село Першотравневе — у село Карлівка,
🔹 селище Першотравневе — у селище Мандричине.
У пояснювальній записці вказано, що до Харківської облради надійшло звернення Богодухівської міськради, з проханням депутатів клопотати перед Верховною Радою щодо перейменування цих населених пунктів. Богодухівська міськрада своє рішення про затвердження подання до облради ухвалила у липні. Там також зазначили, що думку жителів урахували.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Богодуховская, верховная, громада, депутаты, облсовет, переименовать, рада, решение, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської обласної ради, яка має відбутися 21 грудня, розглянуть питання про перейменування шістьох населених пунктів у Богодухівській громаді. Про це стало відомо з відповідного проєкту рішення, опублікованому на сайті облради.".