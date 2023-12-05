6 населенных пунктов на Харьковщине планируют переименовать депутаты
На сессии Харьковского областного совета, которая должна состоятся 21 декабря, рассмотрят вопрос о переименовании шести населенных пунктов в Богодуховской громаде. Об этом стало известно из соответствующего проекта решения, опубликованном на сайте облсовета.
Согласно проекту решения, переименовать планируют:
🔹 поселок Горького — в поселок Высокое,
🔹 село Марьино — в село Затишне,
🔹село Новоселовка — в Заозерное,
🔹 село Первухинка — в село Веберовка,
🔹 село Первомайское — в село Карловка,
🔹 поселок Первомайский — в поселок Мандрычине.
В пояснительной записке указано, что в Харьковский облсовет поступило обращение Богодуховского горсовета с просьбой депутатов ходатайствовать перед Верховной Радой о переименовании этих населенных пунктов. Богодуховский горсовет свое решение об утверждении представления в облсовет принял в июле. Там также отметили, что мнение жителей учли.
Читайте также: Переименовать улицу в честь погибшего воина ВСУ горожане предлагают Терехову
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Богодуховская, верховная, громада, депутаты, облсовет, переименовать, рада, решение, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «6 населенных пунктов на Харьковщине планируют переименовать депутаты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 11:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии Харьковского областного совета, которая должна состоятся 21 декабря, рассмотрят вопрос о переименовании шести населенных пунктов в Богодуховской громаде. Об этом стало известно из соответствующего проекта решения, опубликованном на сайте облсовета.".