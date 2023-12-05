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6 населенных пунктов на Харьковщине планируют переименовать депутаты

Общество 11:45   05.12.2023
Виктория Яковенко
6 населенных пунктов на Харьковщине планируют переименовать депутаты Фото: коллаж Люботинского горсовета

На сессии Харьковского областного совета, которая должна состоятся 21 декабря, рассмотрят вопрос о переименовании шести населенных пунктов в Богодуховской громаде. Об этом стало известно из соответствующего проекта решения, опубликованном на сайте облсовета.

Согласно проекту решения, переименовать планируют:

🔹 поселок Горького — в поселок Высокое,
🔹 село Марьино — в село Затишне,
🔹село Новоселовка — в Заозерное,
🔹 село Первухинка — в село Веберовка,
🔹 село Первомайское — в село Карловка,
🔹 поселок Первомайский — в поселок Мандрычине.

В пояснительной записке указано, что в Харьковский облсовет поступило обращение Богодуховского горсовета с просьбой депутатов ходатайствовать перед Верховной Радой о переименовании этих населенных пунктов. Богодуховский горсовет свое решение об утверждении представления в облсовет принял в июле. Там также отметили, что мнение жителей учли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 11:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии Харьковского областного совета, которая должна состоятся 21 декабря, рассмотрят вопрос о переименовании шести населенных пунктов в Богодуховской громаде. Об этом стало известно из соответствующего проекта решения, опубликованном на сайте облсовета.".