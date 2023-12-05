6 населенных пунктов на Харьковщине планируют переименовать депутаты

На сессии Харьковского областного совета, которая должна состоятся 21 декабря, рассмотрят вопрос о переименовании шести населенных пунктов в Богодуховской громаде. Об этом стало известно из соответствующего проекта решения, опубликованном на сайте облсовета.

Согласно проекту решения, переименовать планируют:

🔹 поселок Горького — в поселок Высокое,

🔹 село Марьино — в село Затишне,

🔹село Новоселовка — в Заозерное,

🔹 село Первухинка — в село Веберовка,

🔹 село Первомайское — в село Карловка,

🔹 поселок Первомайский — в поселок Мандрычине.

В пояснительной записке указано, что в Харьковский облсовет поступило обращение Богодуховского горсовета с просьбой депутатов ходатайствовать перед Верховной Радой о переименовании этих населенных пунктов. Богодуховский горсовет свое решение об утверждении представления в облсовет принял в июле. Там также отметили, что мнение жителей учли.

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