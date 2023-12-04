Переименовать улицу в честь погибшего воина ВСУ горожане предлагают Терехову
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением переименовать улицу Пешкова в честь погибшего воина ВСУ Юрия Бродского.
«Юрий Бродский родился и жил в городе Харьков, в последние годы своей жизни он проживал на улице Пешкова, с первых дней полномасштабной войны обратился в ТЦК. Несмотря на два отказа, таки вступил в ряды ВСУ, стал командиром взвода, имел звание старшего лейтенанта и защищал наш родной город от врага. Погиб Бродский 28.08.2022 в районе поселка Проходы, был награжден орденом «За Мужество 3 степени» (посмертно)», – отмечает автор петиции Наталья Бекетова.
Она предлагает вынести этот вопрос на рассмотрение депутатов на сессии Харьковского горсовета.
Напомним, чтобы Харьковский горсовет рассмотрел петицию, он должен за 90 дней набрать 5000 голосов.
Читайте также: Без Героев Сталинграда и Невского: в Харькове переименовали 26 улиц
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, переименовать, петиция, терехов, улица, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Переименовать улицу в честь погибшего воина ВСУ горожане предлагают Терехову»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением переименовать улицу Пешкова в честь погибшего воина ВСУ Юрия Бродского.".