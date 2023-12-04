Переименовать улицу в честь погибшего воина ВСУ горожане предлагают Терехову

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением переименовать улицу Пешкова в честь погибшего воина ВСУ Юрия Бродского.

«Юрий Бродский родился и жил в городе Харьков, в последние годы своей жизни он проживал на улице Пешкова, с первых дней полномасштабной войны обратился в ТЦК. Несмотря на два отказа, таки вступил в ряды ВСУ, стал командиром взвода, имел звание старшего лейтенанта и защищал наш родной город от врага. Погиб Бродский 28.08.2022 в районе поселка Проходы, был награжден орденом «За Мужество 3 степени» (посмертно)», – отмечает автор петиции Наталья Бекетова.

Она предлагает вынести этот вопрос на рассмотрение депутатов на сессии Харьковского горсовета.

Напомним, чтобы Харьковский горсовет рассмотрел петицию, он должен за 90 дней набрать 5000 голосов.