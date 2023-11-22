Без Героев Сталинграда и Невского: в Харькове переименовали 26 улиц

Горсовет на сессии 22 ноября принял решение переименовать еще 26 улиц в Харькове. Их названия связаны либо с РФ, либо с советским прошлым.

Перечень переименованных объектов топонимики сообщила пресс-служба Харьковского горсовета:

— пр. Героев Сталинграда стал пр. Байрона;

— ул. Абаканская — ул. Каневской (соответственно, пер. Абаканский — пер. Каневский);

— ул. Мурманская — ул. Уютной;

— ул. Хабаровская — ул. Глуховской;

— ул. Минская — ул. Дмитрия Антоненко;

— ул. Чкалова — ул. Вадима Манько;

— часть ул. Томской — Владимира Сосюры;

— часть ул. Томской — ул. Прилуцкой (так же и переулок);

— пер. Росинского — пер. Пилипа Орлика;

— ул. Адыгейская — ул. Евгения Храпко;

— въезд Росинского — въездом Ивана Выговского;

— въезд Саранский — въездом Задунайским;

— ул. Забайкальская — ул. Леонтовича (одноименный переулок — пер. Щедрика);

— ул. Моршанская — ул. Моршинской;

— ул. Новосибирская — ул. Хортицкой;

— ул. Борисоглебская — ул. Чигиринской;

— ул. Александра Невского — ул. Заиковской;

— ул. Перовская — ул. Липовый Гай;

— ул. Интернациональная — ул. Белоцерковской (въезд и переулок изменятся на Сотенный и Полковницкий);

— въезд Марата — въездом Клубничным;

— пер. Моршанский — пер. Гадяцким.

«Наибольшее количество переименований — в Основянском районе. Кроме того, с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, нуждающейся в адресации», — отметили в пресс-службе мэрии.