Без Героев Сталинграда и Невского: в Харькове переименовали 26 улиц
Горсовет на сессии 22 ноября принял решение переименовать еще 26 улиц в Харькове. Их названия связаны либо с РФ, либо с советским прошлым.
Перечень переименованных объектов топонимики сообщила пресс-служба Харьковского горсовета:
— пр. Героев Сталинграда стал пр. Байрона;
— ул. Абаканская — ул. Каневской (соответственно, пер. Абаканский — пер. Каневский);
— ул. Мурманская — ул. Уютной;
— ул. Хабаровская — ул. Глуховской;
— ул. Минская — ул. Дмитрия Антоненко;
— ул. Чкалова — ул. Вадима Манько;
— часть ул. Томской — Владимира Сосюры;
— часть ул. Томской — ул. Прилуцкой (так же и переулок);
— пер. Росинского — пер. Пилипа Орлика;
— ул. Адыгейская — ул. Евгения Храпко;
— въезд Росинского — въездом Ивана Выговского;
— въезд Саранский — въездом Задунайским;
— ул. Забайкальская — ул. Леонтовича (одноименный переулок — пер. Щедрика);
— ул. Моршанская — ул. Моршинской;
— ул. Новосибирская — ул. Хортицкой;
— ул. Борисоглебская — ул. Чигиринской;
— ул. Александра Невского — ул. Заиковской;
— ул. Перовская — ул. Липовый Гай;
— ул. Интернациональная — ул. Белоцерковской (въезд и переулок изменятся на Сотенный и Полковницкий);
— въезд Марата — въездом Клубничным;
— пер. Моршанский — пер. Гадяцким.
Читайте также: Черчилля или Бандеры: в Харькове обсуждают переименование улиц
«Наибольшее количество переименований — в Основянском районе. Кроме того, с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, нуждающейся в адресации», — отметили в пресс-службе мэрии.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: міськрада, мэрия, переименовали, сессия, улицы, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без Героев Сталинграда и Невского: в Харькове переименовали 26 улиц»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 15:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горсовет на сессии 22 ноября принял решение переименовать еще 26 улиц в Харькове. Их названия связаны либо с РФ, либо с советским прошлым".