Без Героїв Сталінграда та Невського: у Харкові перейменували 26 вулиць
Міськрада на сесії 22 листопада ухвалила рішення перейменувати ще 26 вулиць у Харкові. Їхні назви пов’язані або з РФ, або з радянським минулим.
Перелік перейменованих об’єктів топоніміки повідомила пресслужба Харківської міськради:
– пр. Героїв Сталінграда став пр. Байрона;
– вул. Абаканська – вул. Канівською (відповідно, пров. Абаканський – пров. Канівським);
– вул. Мурманська – вул. Затишною;
– вул. Хабарівська – вул. Глухівською;
– вул. Мінська – вул. Дмитра Антоненка;
– вул. Чкалова – вул. Вадима Манька;
– частина вул. Томської – Володимира Сосюри;
– частина вул. Томської – вул. Прилуцькою (так само і провулок);
– пров. Росинського – пров. Пилипа Орлика;
– вул. Адигейська – вул. Євгена Храпка;
– в’їзд Росинського – в’їздом Івана Виговського;
– в’їзд Саранський – в’їздом Задунайським;
– вул. Забайкальська – вул. Леонтовича (однойменний провулок – пров. Щедрика);
– вул. Моршанська – вул. Моршинською;
– вул. Новосибірська – вул. Хортицькою;
– вул. Борисоглібська – вул. Чигиринською;
– вул. Олександра Невського – вул. Заїківською;
– вул. Перовської – вул. Липовий Гай;
– вул. Інтернаціональна – вул. Білоцерківською (в’їзд та провулок зміняться на Сотенний та Полковницький);
– в’їзд Марата – в’їздом Полуничним;
– пров. Моршанський – пров. Гадяцьким.
Читайте також: Черчилля або Бандери: у Харкові обговорюють перейменування вулиць
“Найбільша кількість перейменувань – в Основ’янському районі. Крім того, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації”, – зазначили у пресслужбі мерії.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: міськрада, мэрия, переименовали, сессия, улицы, Харьковский горсовет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без Героїв Сталінграда та Невського: у Харкові перейменували 26 вулиць»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 15:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міськрада на сесії 22 листопада ухвалила рішення перейменувати ще 26 вулиць у Харкові. Їхні назви пов’язані або з РФ, або з радянським минулим".