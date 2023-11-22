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Без Героїв Сталінграда та Невського: у Харкові перейменували 26 вулиць

Політика 15:25   22.11.2023
Оксана Горун
Без Героїв Сталінграда та Невського: у Харкові перейменували 26 вулиць

Міськрада на сесії 22 листопада ухвалила рішення перейменувати ще 26 вулиць у Харкові. Їхні назви пов’язані або з РФ, або з радянським минулим.

Перелік перейменованих об’єктів топоніміки повідомила пресслужба Харківської міськради:

– пр. Героїв Сталінграда став пр. Байрона;

– вул. Абаканська – вул. Канівською (відповідно, пров. Абаканський – пров. Канівським);

– вул. Мурманська – вул. Затишною;

– вул. Хабарівська – вул. Глухівською;

– вул. Мінська – вул. Дмитра Антоненка;

– вул. Чкалова – вул. Вадима Манька;

– частина вул. Томської – Володимира Сосюри;

– частина вул. Томської – вул. Прилуцькою (так само і провулок);

– пров. Росинського – пров. Пилипа Орлика;

– вул. Адигейська – вул. Євгена Храпка;

– в’їзд Росинського – в’їздом Івана Виговського;

– в’їзд Саранський – в’їздом Задунайським;

– вул. Забайкальська – вул. Леонтовича (однойменний провулок – пров. Щедрика);

– вул. Моршанська – вул. Моршинською;

– вул. Новосибірська – вул. Хортицькою;

– вул. Борисоглібська – вул. Чигиринською;

– вул. Олександра Невського – вул. Заїківською;

– вул. Перовської – вул. Липовий Гай;

– вул. Інтернаціональна – вул. Білоцерківською (в’їзд та провулок зміняться на Сотенний та Полковницький);

– в’їзд Марата – в’їздом Полуничним;

– пров. Моршанський – пров. Гадяцьким.

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“Найбільша кількість перейменувань – в Основ’янському районі. Крім того, з карти міста прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації”, – зазначили у пресслужбі мерії.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 15:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міськрада на сесії 22 листопада ухвалила рішення перейменувати ще 26 вулиць у Харкові. Їхні назви пов’язані або з РФ, або з радянським минулим".