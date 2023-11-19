Черчилля або Бандери: у Харкові обговорюють перейменування вулиць

Мерія відкрила чергове громадське обговорення нових назв вулиць у Харкові. Воно відбувається у формі електронного опитування на сайті мерії. Хоча обговорення відкрили лише у п’ятницю, щодо деяких варіантів нових назв уже розгорнулася бурхлива дискусія.

Наразі найбільше коментарів харків’яни залишили на сайті міськради з приводу пропозиції перейменувати проспект Героїв Сталінграда на проспект Байрона.

“Яким чином Байрон відноситься до Харкова та України взагалі?? Краще на якогось захисника Харкова!” – пишуть коментатори.

Багато хто пропонує власні варіанти. Серед них: Степана Бандери, Черчилля, Гната Хоткевича, Героїв Бахмута, Героїв Полку “Азов”, Мирослава Мисли, Романа Шухевича, Івана Пулюя, Княгині Ольги та інші.

Найменшу підтримку станом на 15:00 19 листопада отримала пропозиція перейменувати провулок Інтернаціональний на провулок Полковницький – ідею не схвалили 11% тих, хто проголосував. Серед пропозицій – назвати провулок на честь художника Івана Сошенка чи гетьмана Івана Мазепи.

Найбільш популярний варіант перейменування на цей час – зміна назви вулиці Адигейської. Її хочуть назвати на честь загиблого Героя України Євгена Храпка. Цю ідею харків’яни підтримують на 100%.