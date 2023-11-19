Черчилля або Бандери: у Харкові обговорюють перейменування вулиць
Мерія відкрила чергове громадське обговорення нових назв вулиць у Харкові. Воно відбувається у формі електронного опитування на сайті мерії. Хоча обговорення відкрили лише у п’ятницю, щодо деяких варіантів нових назв уже розгорнулася бурхлива дискусія.
Наразі найбільше коментарів харків’яни залишили на сайті міськради з приводу пропозиції перейменувати проспект Героїв Сталінграда на проспект Байрона.
“Яким чином Байрон відноситься до Харкова та України взагалі?? Краще на якогось захисника Харкова!” – пишуть коментатори.
Багато хто пропонує власні варіанти. Серед них: Степана Бандери, Черчилля, Гната Хоткевича, Героїв Бахмута, Героїв Полку “Азов”, Мирослава Мисли, Романа Шухевича, Івана Пулюя, Княгині Ольги та інші.
Найменшу підтримку станом на 15:00 19 листопада отримала пропозиція перейменувати провулок Інтернаціональний на провулок Полковницький – ідею не схвалили 11% тих, хто проголосував. Серед пропозицій – назвати провулок на честь художника Івана Сошенка чи гетьмана Івана Мазепи.
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Найбільш популярний варіант перейменування на цей час – зміна назви вулиці Адигейської. Її хочуть назвати на честь загиблого Героя України Євгена Храпка. Цю ідею харків’яни підтримують на 100%.
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: Бандера, Героев Сталинграда, обсуждение, опрос, переименование, проспект Героев Сталинграда, Черчилль;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 15:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія відкрила чергове громадське обговорення нових назв вулиць у Харкові. Воно відбувається у формі електронного опитування на сайті мерії. Хоча обговорення відкрили лише у п’ятницю, щодо деяких варіантів нових назв уже розгорнулася бурхлива дискусія".