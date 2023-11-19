Черчилля или Бандеры: в Харькове обсуждают переименование улиц
Мэрия открыла очередное общественное обсуждение новых названий улиц в Харькове. Оно проходит в форме электронного опроса на сайте мэрии. Хотя обсуждение открыли только в пятницу, относительно некоторых вариантов новых названий уже развернулась бурная дискуссия.
На данный момент больше всего комментариев харьковчане оставили на сайте горсовета по поводу предложения переименовать проспект Героев Сталинграда в проспект Байрона.
«Как Байрон относится к Харькову и Украине вообще?? Лучше на какого-нибудь защитника Харькова!» — пишут комментаторы.
Многие предлагают собственные варианты. Среди них: Степана Бандеры, Черчилля, Гната Хоткевича, Героев Бахмута, Героев Полка «Азов», Мирослава Мислы, Романа Шухевича, Ивана Пулюя, Княгини Ольги и другие.
Наименьшей поддержкой по состоянию на 15:00 19 ноября пользовалось предложение переименовать переулок Интернациональный в переулок Полковницкий — идею не одобрили 11% проголосовавших. Среди предложений — назвать переулок в честь художника Ивана Сошенко или гетмана Ивана Мазепы.
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Наиболее популярный вариант переименования на данный момент — смена названия улицы Адыгейской. Ее хотят назвать в честь погибшего Героя Украины Евгения Храпко. Эту идею харьковчане поддерживают на 100%.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: Бандера, Героев Сталинграда, обсуждение, опрос, переименование, проспект Героев Сталинграда, Черчилль;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 15:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия открыла очередное общественное обсуждение новых названий улиц в Харькове. Оно проходит в форме электронного опроса на сайте мэрии. Хотя обсуждение открыли только в пятницу, относительно некоторых вариантов новых названий уже развернулась бурная дискуссия".