Черчилля или Бандеры: в Харькове обсуждают переименование улиц

Мэрия открыла очередное общественное обсуждение новых названий улиц в Харькове. Оно проходит в форме электронного опроса на сайте мэрии. Хотя обсуждение открыли только в пятницу, относительно некоторых вариантов новых названий уже развернулась бурная дискуссия.

На данный момент больше всего комментариев харьковчане оставили на сайте горсовета по поводу предложения переименовать проспект Героев Сталинграда в проспект Байрона.

«Как Байрон относится к Харькову и Украине вообще?? Лучше на какого-нибудь защитника Харькова!» — пишут комментаторы.

Многие предлагают собственные варианты. Среди них: Степана Бандеры, Черчилля, Гната Хоткевича, Героев Бахмута, Героев Полка «Азов», Мирослава Мислы, Романа Шухевича, Ивана Пулюя, Княгини Ольги и другие.

Наименьшей поддержкой по состоянию на 15:00 19 ноября пользовалось предложение переименовать переулок Интернациональный в переулок Полковницкий — идею не одобрили 11% проголосовавших. Среди предложений — назвать переулок в честь художника Ивана Сошенко или гетмана Ивана Мазепы.

Наиболее популярный вариант переименования на данный момент — смена названия улицы Адыгейской. Ее хотят назвать в честь погибшего Героя Украины Евгения Храпко. Эту идею харьковчане поддерживают на 100%.