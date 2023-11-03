Чтоб не переименовывать Красноград, мэрия провела расследование: что выяснили
Историки настаивают: Красноград получил название «в награду» за «преданность тружеников города делу революции и социализма». В мэрии убеждают: и большевики ни при чем, и «красный» — не российское слово, и в гербе города «замаскирован Трезубец».
Мэрия Краснограда опубликовала заявление по поводу переименования города.
«В поддержку волеизъявления жителей города в опросе переименования Краснограда, когда почти 96% опрошенных высказались за толкование названия города в значении «красивый». На рассмотрение очередного заседания сессии Красноградского городского совета было вынесено Обращение к Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по реализации норм Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», которое было единогласно поддержано депутатами. Ждем результата – заключения экспертной комиссии», — отметили на странице Красноградского горсовета в facebook.
В самом обращении, текст которого зацитировали чиновники, они доказывают, что город переименовали из Константинограда в Красноград не по тем причинам и не в тот момент, на которые ссылаются специалисты Украинского института национальной памяти.
В УИНП настаивали на необходимости переименования Краснограда, ссылаясь на данные издания «История городов и сел УССР: в 26 томах». В нем краевед Петр Рущенко сообщил, что Константиноградский уезд в декабре 1922 года наградили орденом «Трудового красного знамени», а заодно отметили «преданность тружеников города делу революции и социализма» новым названием центра — Красноград вместо Константинограда.
Однако в мэрии предположили, что авторы 26-томника просто «притягивали» описанные в нем факты к 50-й годовщине «Октябрьской революции».
«Комиссия по вопросам топонимики при исполнительном комитете Красноградского городского совета решила провести собственное исследование по поискам документальных источников, опровергающих или подтверждающих факт существования этих событий исторической давности», — сообщили в facebook Красноградского горсовета.
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Расследование показало, что новое название город получил раньше, чем упомянутый в советском многотомнике орден. Чтобы это доказать, чиновники подняли архивы в Полтаве и обнаружили, что Константиноград переименовали 9 ноября 1922 года.
«То есть город переименован еще до события вручения Константиноградскому уезду соответствующей государственной награды, а не после этого (…) Исторический задокументированный фон событий свидетельствует о том, что проблемно связывать изменение названия города Константинограда на Красноград с вручением городу награды ордена «Трудового красного знамени», — считают в мэрии.
Там утверждают, ссылаясь на слова краеведа Дмитрия Мариненко, сказанные «в приватном разговоре», что переименовывали город просто из необходимости провести «деимпериализацию» — убрать из названия имя внука российской императрицы Константина. Предлагаемые варианты были бессмысленны и сами жители предложили «идеологически нейтральное название города — КРАСНОГРАД, красный — красивый».
Более того, красноградские топографы так увлеклись исследованием, что даже углубились в филологические изыскания, доказывая, что ни слово «красный», ни «град» — не российские. Исследователи даже смогли связать «красный» не с большевиками, а с цветом украинских оберегов и вышиванок.
Отдельно они разобрали флаг и герб города, доказав, что и они — «незаангажированные».
«Более того, стилизованные три лепестка пламени газа (славная газодобывающая отрасль нашего региона) довольно отчетливо напоминают форму Малого Герба, государственного символа Украины — Трезубца», — считают изобретательные топонимисты.
Подытоживая, они сообщили специалистам УИНП список заслуженных жителей города, считавших себя однозначно «красноградцами».
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: красноград, переименование;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Историки настаивают: Красноград получил название «в награду» за «преданность тружеников города делу революции и социализма». В мэрии убеждают: и большевики ни при чем, и «красный» — не российское слово, и в гербе города «замаскирован Трезубец»".