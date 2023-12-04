Перейменувати вулицю на честь загиблого воїна ЗСУ містяни пропонують Терехову

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією перейменувати вулицю Пєшкова на честь загиблого воїна ЗСУ Юрія Бродського.

«Юрій Бродський народився та жив у місті Харків, останні роки свого життя він проживав на вулиці Пєшкова, з перших днів повномасштабної війни звернувся до ТЦК. Попри дві відмови таки вступив до лав ЗСУ, став командиром взводу, мав звання старшого лейтенанта і боронив наше рідне місто від ворога. Загинув Бродський 28.08.2022 в районі селища Проходи, був нагороджений орденом «За Мужність 3 ступеню» (посмертно)», – зазначає авторка петиції Наталія Бекетова.

Вона пропонує винести це питання на розгляд депутатів під час сесії Харківської міськради.

Нагадаємо, щоб Харківська міськрада розглянула петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів.