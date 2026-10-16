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“Білі Ангели” евакуювали п’ятьох жителів прифронтової громади: відео

Події 18:34   16.10.2026
Тетяна Литвіна
“Білі Ангели” евакуювали п’ятьох жителів прифронтової громади: відео Скрін: поліція Харківської області

П’ятьох жителів Великобурлуцької громади вивезли у безпечне місце. В евакуації брали участь поліцейські офіцери громади та спецпідрозділ поліції “Білі Янголи”.

Про це повідомили в облуправлінні поліції.

“Співробітники поліції надають необхідну допомогу мешканцям, які через ситуацію безпеки змушені залишати свої будинки. Поліцейські закликають жителів населених пунктів, де зберігається загроза обстрілів, не зволікати з евакуацією та піклуватися про власну безпеку та безпеку своїх близьких”, – кажуть у поліції.

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Нагадаємо, російська «евакуація» з околиць Куп’янська завершилася ударом по цивільним. Атака сталася 13 жовтня. Як повідомили у Угрупуванні об’єднаних сил ЗСУ, збройні сили окупантів завдали удару по колоні, яка виходила з міста.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 18:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятьох жителів Великобурлуцької громади вивезли у безпечне місце. В евакуації брали участь поліцейські офіцери громади та спецпідрозділ поліції “Білі Янголи”.".