“Білі Ангели” евакуювали п’ятьох жителів прифронтової громади: відео
П’ятьох жителів Великобурлуцької громади вивезли у безпечне місце. В евакуації брали участь поліцейські офіцери громади та спецпідрозділ поліції “Білі Янголи”.
Про це повідомили в облуправлінні поліції.
“Співробітники поліції надають необхідну допомогу мешканцям, які через ситуацію безпеки змушені залишати свої будинки. Поліцейські закликають жителів населених пунктів, де зберігається загроза обстрілів, не зволікати з евакуацією та піклуватися про власну безпеку та безпеку своїх близьких”, – кажуть у поліції.
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Нагадаємо, російська «евакуація» з околиць Куп’янська завершилася ударом по цивільним. Атака сталася 13 жовтня. Як повідомили у Угрупуванні об’єднаних сил ЗСУ, збройні сили окупантів завдали удару по колоні, яка виходила з міста.